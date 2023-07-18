В Британке обсудят особенности профессии промышленный дизайнер

20 июля в Британской высшей школе дизайна состоится дискуссия на тему самых неочевидных вещей, созданных промышленными дизайнерами. Гости обсудят особенности профессии, историю ее появления и развития, интересные кейсы. Участие бесплатное.

Промышленный дизайн — это совсем не про промышленность. Задача промышленных дизайнеров — создавать эстетически привлекательные, но при этом удобные предметы, которые человек использует в своей повседневной жизни, оставаясь в рамках технологических требований. ‌Детально кейсы разберут на предстоящей встрече Британской высшей школе дизайна.

Среди спикеры:

Алексей Шаршаков — шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, долгое время сотрудничал с отделом промышленного дизайна «Студии Артемия Лебедева»;

Владимир Шипилов — промышленный дизайнер, руководитель направления промышленного дизайна в «Трансмашхолдинге», куратор программы «Промышленный дизайн» в Британке;

Алиса Минкина — промышленный дизайнер, преподаватель программы высшего образования в Британке Product & Industrial Design;

Родион Усаев — промышленный дизайнер, куратор интенсива «Промышленный дизайн. Основы на практике» и программы «Промышленный дизайн» в Британке.

Чтобы присоединиться к мероприятию, нужна регистрация.

Фото на обложке: Chaosamran_Studio / Shutterstock