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В Британке обсудят особенности профессии промышленный дизайнер

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

20 июля в Британской высшей школе дизайна состоится дискуссия на тему самых неочевидных вещей, созданных промышленными дизайнерами. Гости обсудят особенности профессии, историю ее появления и развития, интересные кейсы. Участие бесплатное.

В Британке обсудят особенности профессии промышленный дизайнер
Стань профессиональным дизайнером — большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов дизайна.

Промышленный дизайн — это совсем не про промышленность. Задача промышленных дизайнеров — создавать эстетически привлекательные, но при этом удобные предметы, которые человек использует в своей повседневной жизни, оставаясь в рамках технологических требований. ‌Детально кейсы разберут на предстоящей встрече  Британской высшей школе дизайна. 

Среди спикеры:

  • Алексей Шаршаков — шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, долгое время сотрудничал с отделом промышленного дизайна «Студии Артемия Лебедева»;
  • Владимир Шипилов — промышленный дизайнер, руководитель направления промышленного дизайна в «Трансмашхолдинге», куратор программы «Промышленный дизайн» в Британке;
  • Алиса Минкина — промышленный дизайнер, преподаватель программы высшего образования в Британке Product & Industrial Design;
  • Родион Усаев — промышленный дизайнер, куратор интенсива «Промышленный дизайн. Основы на практике» и программы «Промышленный дизайн» в Британке.

Чтобы присоединиться к мероприятию, нужна регистрация

Фото на обложке: Chaosamran_Studio / Shutterstock

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