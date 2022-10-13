Skillbox запускает новое профориентационное пространство в Москве

Бесплатные консультации проходят очно по предварительной записи и длятся полтора часа. В хабе также можно будет пройти обучение востребованным специальностям.

Образовательная платформа Skillbox продолжает развивать сообщество учащихся и запускает новое профориентационное пространство в центре Москвы. Специалисты помогут определиться с выбором профессии, выбрать подходящий образовательный трек и сформировать цели обучения.

Образовательная платформа Skillbox, лидер российского рынка онлайн-образования, открывает профориентационный хаб, на площадке которого каждый желающий лично может бесплатно проконсультироваться с профориентологом, определить круг своих интересов и выбрать подходящую профессию.

Консультация доступна по предварительной записи на сайте и включает три этапа общей продолжительностью до 1,5 часов.

Первый шаг — тестирование. Тест разработан экспертом-профориентологом и учитывает личностные особенности, увлечения. Вопросы могут помочь не только определить круг интересов, но и степень их выраженности. Время прохождения теста составит 15-20 минут. Главным отличием от онлайн-тестов станет отсутствие автоматизированных инструментов подсчета результатов.

Анкета будет отправлена аналитикам — методистам и карьерным консультантам с широким опытом подбора персонала в крупнейшие российские и международные компании. Специалисты самостоятельно оценят ответы и сформируют рекомендации. Индивидуальный подход к каждому клиенту и участие в процессе нескольких специалистов существенно повысит качество результатов.

Обработка результатов в среднем занимает 20 минут. В это время посетитель может задать профориентологу дополнительные вопросы, более детально ознакомиться с программами обучения. Также для каждого будет организована экскурсия по площадке.

Завершающим этапом станет обратная связь по результатам тестирования. В случае если тест показал одинаковую предрасположенность сразу к нескольким специальностям, профориентолог задаст серию вопросов для проведения более глубокой рефлексии.

Так, на выходе каждый получает конкретный план действий — на какую профессию обратить внимание, какие навыки развивать и какую образовательную цель перед собой поставить.

«Мы понимаем, насколько важен подготовительный этап в обучении — благодаря ему повышается мотивация, люди начинают относиться к образованию как к долгосрочному проекту. Именно поэтому мы рассчитываем, что запуск подобного профориентационного пространства поможет в карьерном самоопределении и задаст правильный вектор для профессионального развития, а значит, и обеспечит реальный измеримый результат. Кроме того, офлайн-формат для нас — еще одна возможность объединить профессиональное сообщество на одной площадке, что поможет каждому найти вдохновение, поддержку, партнеров и коллег», — сказал Сергей Попков, сооснователь и программный директор Skillbox.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock