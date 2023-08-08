VK открыла прием заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов

Принять участие в программе могут разработчики и стартапы с проектом на этапе MVP и более зрелыми цифровыми продуктами. Команды получат дополнительные ресурсы на работу с решениями VK для бизнеса.

В рамках программы участникам предоставят доступ к облачной платформе VK Cloud, сервисам для корпоративных коммуникаций VK WorkSpace и платформе VK Реклама.

С помощью сервисов VK Cloud команды смогут развивать продукты на разных стадиях — от прототипа до масштабирования готовых решений. В течение полугода любые два месяца платформой можно пользоваться бесплатно, оставшиеся — со скидкой 50%. График команда выбирает самостоятельно. Максимальный объем поддержки — вычислительные мощности и облачные сервисы на сумму до 2 млн рублей. Участникам также будут доступны консультации экспертов и бесплатная техническая поддержка.

Платформа VK Workspace предоставит участникам специальный тариф на сервисы для совместной работы команды на полгода. Защищенной почтой на корпоративном домене, облачным хранилищем документов и супераппом для быстрого и удобного общения можно будет пользоваться бесплатно.

Тестировать спрос на продукт, находить клиентов и привлекать продажи помогут технологии платформы VK Реклама. Участники смогут получить дополнительный бюджет на продвижение в течение двух месяцев.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте. Подать заявку — до 31 декабря 2023 года.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock