VK открыла прием заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов

Принять участие в программе могут разработчики и стартапы с проектом на этапе MVP и более зрелыми цифровыми продуктами. Команды получат дополнительные ресурсы на работу с решениями VK для бизнеса.
В рамках программы участникам предоставят доступ к облачной платформе VK Cloud, сервисам для корпоративных коммуникаций VK WorkSpace и платформе VK Реклама.
С помощью сервисов VK Cloud команды смогут развивать продукты на разных стадиях — от прототипа до масштабирования готовых решений. В течение полугода любые два месяца платформой можно пользоваться бесплатно, оставшиеся — со скидкой 50%. График команда выбирает самостоятельно. Максимальный объем поддержки — вычислительные мощности и облачные сервисы на сумму до 2 млн рублей. Участникам также будут доступны консультации экспертов и бесплатная техническая поддержка.
Платформа VK Workspace предоставит участникам специальный тариф на сервисы для совместной работы команды на полгода. Защищенной почтой на корпоративном домене, облачным хранилищем документов и супераппом для быстрого и удобного общения можно будет пользоваться бесплатно.
Тестировать спрос на продукт, находить клиентов и привлекать продажи помогут технологии платформы VK Реклама. Участники смогут получить дополнительный бюджет на продвижение в течение двух месяцев.
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте. Подать заявку — до 31 декабря 2023 года.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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