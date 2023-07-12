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Как защитить свои авторские права и не нарушить чужие: «ПРО.Креатус» открыл прием заявок на обучение

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Образовательное бизнес-сообщество «ПРО.Креатус» открыло прием заявок на второй поток бесплатного обучения по защите авторских прав для лидеров креативного бизнеса Москвы. Курс стартует 12 августа и продлится пять недель. Подать заявку можно до 31 июля.

Как защитить свои авторские права и не нарушить чужие: «ПРО.Креатус» открыл прием заявок на обучение

Участники курса:

  • узнают о коллективном и индивидуальном управлении имущественными правами, иерархии и о коллизиях правовых норм в креативных индустриях, объектах служебного творчества;
  • вместе с экспертами разберут кейсы из реальной практики и познакомятся с судебными решениями в сфере творческого бизнеса;
  • рассмотрят интеллектуальную собственность как основной инструмент повышения доходности;
  • научатся выстраивать «дизайн-мышление», чтобы поэтапно реализовать свой проект от идеи до монетизации, минимизируя риски и ошибки.

Среди преподавателей «ПРО.Креатус» — ведущие эксперты в сфере творческой экономики, цифровизации, юриспруденции и инноваций: 

  • Екатерина Чуковская, директор Digital IP; 
  • Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, действительный государственный советник юстиции РФ второго класса; 
  • Дженнет Абдураимова, руководитель направления «Интеллектуальная собственность» ЦИС «Сколково»; 
  • Екатерина Калиничева, партнер и руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете компании Semenov&Pevzner и другие.

Для участия в обучении нужно зарегистрироваться на сайте до 31 июля, количество мест ограничено. 

Программа организована Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Фото на обложке: Leka Sergeeva / Shutterstock

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