Образовательное бизнес-сообщество «ПРО.Креатус» открыло прием заявок на второй поток бесплатного обучения по защите авторских прав для лидеров креативного бизнеса Москвы. Курс стартует 12 августа и продлится пять недель. Подать заявку можно до 31 июля.

Как защитить свои авторские права и не нарушить чужие: «ПРО.Креатус» открыл прием заявок на обучение