Как защитить свои авторские права и не нарушить чужие: «ПРО.Креатус» открыл прием заявок на обучение

Образовательное бизнес-сообщество «ПРО.Креатус» открыло прием заявок на второй поток бесплатного обучения по защите авторских прав для лидеров креативного бизнеса Москвы. Курс стартует 12 августа и продлится пять недель. Подать заявку можно до 31 июля.
Участники курса:
- узнают о коллективном и индивидуальном управлении имущественными правами, иерархии и о коллизиях правовых норм в креативных индустриях, объектах служебного творчества;
- вместе с экспертами разберут кейсы из реальной практики и познакомятся с судебными решениями в сфере творческого бизнеса;
- рассмотрят интеллектуальную собственность как основной инструмент повышения доходности;
- научатся выстраивать «дизайн-мышление», чтобы поэтапно реализовать свой проект от идеи до монетизации, минимизируя риски и ошибки.
Среди преподавателей «ПРО.Креатус» — ведущие эксперты в сфере творческой экономики, цифровизации, юриспруденции и инноваций:
- Екатерина Чуковская, директор Digital IP;
- Елена Авакян, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, действительный государственный советник юстиции РФ второго класса;
- Дженнет Абдураимова, руководитель направления «Интеллектуальная собственность» ЦИС «Сколково»;
- Екатерина Калиничева, партнер и руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете компании Semenov&Pevzner и другие.
Для участия в обучении нужно зарегистрироваться на сайте до 31 июля, количество мест ограничено.
Программа организована Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.
Фото на обложке: Leka Sergeeva /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Зачисление в зарубежный университет в 2023-2024: возможности и советы
- 2 SWOT-анализ и «метод кругов»: как не ошибиться при выборе профессии
- 3 Арт-кластер «Таврида» открыл прием заявок в школу предметного дизайна
- 4 7 способов легко выучить любой иностранный язык
- 5 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июля 2023
21 июля 2023
22 июля 2023