17 ноября 2022 года пройдет онлайн-митап «Промышленный оптимизатор: алгоритмы за рамками ML». Мероприятие бесплатное и будет интересно всем, кто интересуется Data Science. Организатор — ВТБ и МФТИ.

ВТБ и МФТИ проведут митап на тему «Промышленный оптимизатор: алгоритмы за рамками ML»