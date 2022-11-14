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ВТБ и МФТИ проведут митап на тему «Промышленный оптимизатор: алгоритмы за рамками ML»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

17 ноября 2022 года пройдет онлайн-митап «Промышленный оптимизатор: алгоритмы за рамками ML». Мероприятие бесплатное и будет интересно всем, кто интересуется Data Science. Организатор — ВТБ и МФТИ.

ВТБ и МФТИ проведут митап на тему «Промышленный оптимизатор: алгоритмы за рамками ML»

Основные темы митапа:

  • «Методы дискретной и комбинаторной оптимизации в задаче управления потоками налично-денежной ликвидности», спикер — Алексей Рябых, Team Lead DS ВТБ;
  • «От частных задач к промышленному оптимизатору», спикер — Евгений Лепшин, Team Lead DS ВТБ;
  • «Создание решателя для линейных и целочисленно-линейных программ», спикер — Роланд Хильдебранд, профессор университета Гренобль-Альпы, PhD МФТИ;
  • Q&A-сессия, модератор — Денис Суржко, ВТБ.

Для участия нужна регистрация на сайте. Участники, которые зададут самые интересные вопросы, получат фирменный мерч.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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