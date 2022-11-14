ВТБ и МФТИ проведут митап на тему «Промышленный оптимизатор: алгоритмы за рамками ML»

17 ноября 2022 года пройдет онлайн-митап «Промышленный оптимизатор: алгоритмы за рамками ML». Мероприятие бесплатное и будет интересно всем, кто интересуется Data Science. Организатор — ВТБ и МФТИ.
Основные темы митапа:
- «Методы дискретной и комбинаторной оптимизации в задаче управления потоками налично-денежной ликвидности», спикер — Алексей Рябых, Team Lead DS ВТБ;
- «От частных задач к промышленному оптимизатору», спикер — Евгений Лепшин, Team Lead DS ВТБ;
- «Создание решателя для линейных и целочисленно-линейных программ», спикер — Роланд Хильдебранд, профессор университета Гренобль-Альпы, PhD МФТИ;
- Q&A-сессия, модератор — Денис Суржко, ВТБ.
Для участия нужна регистрация на сайте. Участники, которые зададут самые интересные вопросы, получат фирменный мерч.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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