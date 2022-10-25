23 ноября PR Partner проведет Media Speed Dating — быстрые встречи компаний с журналистами

Коммуникационное агентство PR Partner проведет в Москве 28-ой авторский пресс-завтрак Media Speed Dating для стартапов и ИТ-компаний. Мероприятие позволит быстро познакомиться с крупнейшими российскими медиа.

В Media Speed Dating одновременно участвуют 10 компаний и 10 СМИ, на общение с каждым журналистом выделяется не более пяти минут. Таким образом, всего за час участники могут пообщаться напрямую с представителем редакции, рассказать о своем бренде и наметить темы для будущих колонок, комментариев и интервью.

Мероприятие будет интересно собственникам бизнеса, начинающим стартапам, топ-менеджерам, маркетологам и PR-менеджерам. PR Partner собирает крупные деловые и общественно-политические издания, а также отраслевые ИТ-медиа. Обычно приходят такие СМИ, как РБК, «Ведомости», «Коммерсант», «Известия», МИА «Россия сегодня», «Российская газета», ТАСС, Forbes, RB.RU, «Газета.Ru», Lenta.ru и другие.

Причины принять участие:

медиамир в России развивается стремительно. Журналисты, перегруженные постоянными питчами, письмами, вопросами и запросами, иногда могут просто не обратить внимания на важную и нужную тему;

у спикеров не хватает времени на долгие переговоры с журналистами, а на MSD всего за один час они могут не только договориться о 10 публикациях, но и продолжить дальнейшее сотрудничество в рамках постоянных запросов для комментариев;

часто из-за отсутствия опыта компании избегают общения с прессой. Команда PR Partner расскажет, как подготовить питчи, которые помогут эффективно донести ключевые сообщения в личной беседе со СМИ.

Подробная информация — по ссылке.

Фото на обложке: Andrew Neel / Unsplash