14 апреля в «Технопарке Санкт-Петербурга» состоится Random Pitch — питч-сессия стартапов. Участники смогут рассказать о своем проекте и получить обратную связь по презентации и выступлению от команды бизнес-инкубатора «Ингрия».

Бизнес-инкубатор «Ингрия» проведет питч-сессию стартапов