Бизнес-инкубатор «Ингрия» проведет питч-сессию стартапов

14 апреля в «Технопарке Санкт-Петербурга» состоится Random Pitch — питч-сессия стартапов. Участники смогут рассказать о своем проекте и получить обратную связь по презентации и выступлению от команды бизнес-инкубатора «Ингрия».
Благодаря участию в Random Pitch фаундеры могут:
- потренироваться в публичном выступлении;
- получить обратную связь по презентации и выступлению от экспертов;
- обзавестись полезными связями.
Мероприятие будет полезно как резидентам бизнес-инкубатора «Ингрия», так и внешним стартапам.
Участие бесплатное, для этого нужна регистрация:
Фото на обложке: antoniodiaz /
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