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Бизнес-инкубатор «Ингрия» проведет питч-сессию стартапов

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

14 апреля в «Технопарке Санкт-Петербурга» состоится Random Pitch — питч-сессия стартапов. Участники смогут рассказать о своем проекте и получить обратную связь по презентации и выступлению от команды бизнес-инкубатора «Ингрия».

Бизнес-инкубатор «Ингрия» проведет питч-сессию стартапов

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Благодаря участию в Random Pitch фаундеры могут: 

  • потренироваться в публичном выступлении;
  • получить обратную связь по презентации и выступлению от экспертов;
  • обзавестись полезными связями. 

Мероприятие будет полезно как резидентам бизнес-инкубатора «Ингрия», так и внешним стартапам.

Участие бесплатное, для этого нужна регистрация:

Фото на обложке: antoniodiaz / Shutterstock

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