В России выберут лучших директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

Ассоциация менеджеров и проект InterComm формируют первый в России рейтинг директоров по внутренним коммуникациям. По итогам голосования лучшие из номинантов попадут в шорт-лист премии «Мастер коммуникаций», а после жюри выберет победителя, которого наградят в рамках торжественной части конференции InterComm.
Создание подобного рейтинга — важный шаг на пути развития отрасли внутрикорпоративных коммуникаций в России, которая в настоящий момент испытывает дефицит управленческих кадров, говорят в InterComm.
Принять участие в рейтинге могут руководители в разных сферах бизнеса: IT, финансы и промышленность, фармацевтика, коммуникации и медиа, производство потребительских товаров и других.
После окончания приема заявок и формирования рейтинга оргкомитет опубликует имена номинантов на сайте. Дальше состоится голосование, по итогам которого выберут десяток лучших директоров по внутренним коммуникациям, а пять из них попадут в шорт-лист премии InterComm в номинации «Мастер коммуникаций». Победителя определят члены жюри, которого наградят 25 октября в рамках торжественной части конференции InterComm.
Критерии, по которым будут отобраны лучшие директора, обсудят на заседании рабочей группы InterComm и Ассоциации менеджеров 13 июля в Palmira Business Club в Москве. В числе вопросов, вынесенных на обсуждение:
- основные компетенции директоров по внутрикорпоративным коммуникациям;
- сферы ответственности внутренних коммуникаторов;
- вклад функции внутрикорпоративных коммуникаций в работу и результативность организации;
- оценка и измерение эффективности внутрикорпоративных коммуникаций;
- роль руководителей по внутрикорпоративным коммуникациям и другие.
Чтобы присоединиться к дискуссии, нужна регистрация.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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