Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

В России выберут лучших директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Ассоциация менеджеров и проект InterComm формируют первый в России рейтинг директоров по внутренним коммуникациям. По итогам голосования лучшие из номинантов попадут в шорт-лист премии «Мастер коммуникаций», а после жюри выберет победителя, которого наградят в рамках торжественной части конференции InterComm.

В России выберут лучших директоров по внутрикорпоративным коммуникациям
Научиться эффективному управлению или прокачать свои навыки можно выбрав курс в каталоге курсов управления.

Создание подобного рейтинга — важный шаг на пути развития отрасли внутрикорпоративных коммуникаций в России, которая в настоящий момент испытывает дефицит управленческих кадров, говорят в InterComm. 

Принять участие в рейтинге могут руководители в разных сферах бизнеса: IT, финансы и промышленность, фармацевтика, коммуникации и медиа, производство потребительских товаров и других. 

После окончания приема заявок и формирования рейтинга оргкомитет опубликует имена номинантов на сайте. Дальше состоится голосование, по итогам которого выберут десяток лучших директоров по внутренним коммуникациям, а пять из них попадут в шорт-лист премии InterComm в номинации «Мастер коммуникаций». Победителя определят члены жюри, которого наградят 25 октября в рамках торжественной части конференции InterComm.

Критерии, по которым будут отобраны лучшие директора, обсудят на заседании рабочей группы InterComm и Ассоциации менеджеров 13 июля в Palmira Business Club в Москве. В числе вопросов, вынесенных на обсуждение:

  • основные компетенции директоров по внутрикорпоративным коммуникациям;
  • сферы ответственности внутренних коммуникаторов;
  • вклад функции внутрикорпоративных коммуникаций в работу и результативность организации;
  • оценка и измерение эффективности внутрикорпоративных коммуникаций;
  • роль руководителей по внутрикорпоративным коммуникациям и другие.

Чтобы присоединиться к дискуссии, нужна регистрация.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 4 управленческие ошибки, которые приведут к финансовым потерям — и как их избежать
  2. 2 6 признаков плохого PR-менеджера: на что стоит обратить внимание руководителю бизнеса
  3. 3 Как выбрать стратегию развития руководителей своей компании
  4. 4 Как компании сохранить темп в сезон отпусков
  5. 5 Темная сторона принятия решений: как когнитивные искажения разрушают бизнес

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

01 июля 2023

Грант на создание или развитие городских ферм

01 июля 2023

Субсидии для МСП, привлекающих инвестиции на фондовой бирже

Все ВОЗМОЖНОСТИ