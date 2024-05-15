RB.RU на сцене конференции eXit-2024

16 и 17 мая в Центре событий РБК пройдет технологическая конференция eXit-2024 , организованная по инициативе ведущих специалистов отрасли. Приглашены руководители IT-компаний, предприниматели, основатели стартапов, инноваторы и инвесторы — как топовые, так и непубличные. RB.RU выступает информационным партнером события, а СЕО издания Эльза Егорова — его ведущей.

На трех тематических сценах — Dream Big, Grow Fast, Do Well — выступят: Сергей Иванов (ГК «Эфко»), Яков Менделеев («Много лосося»), Эдуард Гуринович (CarPrice), Андрей Бабкин (космонавт-испытатель), Леонид Довбенко (YallaHub), Варвара Веденеева («Периодика»), Крис Фарбер (Openface), Мария Командная (SUPERBANKA) и многие другие. Эксперты поделятся опытом в запуске и развитии стартапов, поговорят об ИИ, расскажут истории взлетов и падений, обсудят будущее венчура в России и не только.

Ведущей сцены Grow Fast станет CEO RB.RU Эльза Егорова. Там же пройдет конкурс стартапов — его модерирует журналист, автор телеграм-канала The Edinorog Дмитрий Филонов.

Идейные вдохновители и создатели программы eXit-2024 — лидеры индустрии, эксперты в области венчурных инвестиций, технологий и бизнеса: Евгений Давыдов (SETTERS), Анастасия Карпова (tg-канал Karpova.Ventures), Наталия Дегтярева (Акселератор ВТБ), Никита Бургов (HeadHunter), Николай Антонов (SLP Russia), Дмитрий Курин (МТС), Дмитрий Твердохлебов (МТС), Максим Кашулинский (Reminder Media), Дмитрий Филонов (The Edinorog), Иван Копытов (Yandex Cloud), Александра Куликова (Municorn). Большинство из них также выступят в рамках конференции в качестве спикеров и модераторов.

«В последние годы в России проводится не так много мероприятий подобного уровня, что делает eXit значимым событием для индустрии. Качественные ивенты способны объединять игроков, становясь точкой среза мнений, площадкой сбора интересных и вовлеченных людей. Организаторы eXit умеют делать именно такие конференции», — отметил Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub, член экспертного совета и спикер eXit-2024.

Фото на обложке: Headway / Unsplash