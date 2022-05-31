В Москве пройдет форум «Российская креативная неделя»

С 7 по 10 июля 2022 года в парке Горького состоится форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW). Событие традиционно объединит представителей профильного сообщества, органов государственной власти и бизнеса.

«Российская креативная неделя» превратит набережную парка Горького в единое арт-пространство площадью 11 тыс. кв. м, которое объединит 14 креативных индустрий: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование.

В качестве спикеров организаторы пригласили более тысячи экспертов. Ожидается, что форум в этом году посетят свыше 250 тыс. человек.

Основные темы RCW-2022:

креативные индустрии в новой экономической реальности;

развитие национальных сегментов креативной экономики;

смысловой фундамент российской креативной экономики;

развитие территорий. Креативные города и кластеры;

новый вектор международного сотрудничества в сфере креативных индустрий;

Impact index креативного продукта: ответственность за социальные результаты;

регулирование деятельности в сфере креативных индустрий в новой реальности;

кадровая политика в новой реальности.

Павильоны RCW-2022:

IT, компьютерная графика и разработка компьютерных игр;

кино и телевидение;

новые медиа, маркетинг и коммуникации;

музыка и саунд-дизайн;

образование в креативных индустриях;

издательское дело и журналистика;

архитектура и урбанистика, дизайн, мода и искусство;

спецпроекты (молодежная площадка).

Павильон деловой программы станет основным центром генерации решений, местом дискуссий и формирования повестки развития креативных отраслей на ближайший год.

Большинство площадок будет открыто для всех желающих и посетителей парка Горького. Онлайн-трансляцию мероприятий можно будет посмотреть на официальном сайте события и в группе RCW соцсети «ВКонтакте».

Организаторы мероприятия — АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и Роскультцентр при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото на обложке: popovartem.com / Shutterstock