RDN Group расскажет, как обеспечить максимальный контроль бизнеса над работой с сервисами и DevOPS

27 сентября компания веб-интегратор, лидер премии Tagline Awards, RDN Group проведет практический вебинар на тему «Инфраструктура и DevOPS реальность 2022: актуальные технологии и снижение рисков». Мероприятие пройдет для технических директоров и менеджмента проектов по цифровым продуктам крупных компаний.

Ключевые темы, которые специалисты и руководители поднимут на встрече, связаны в первую очередь с повышением эффективности работы проектов в компаниях: о планировании инфраструктуры сервисов и процессов разработки максимально предсказуемо для бизнеса в современных реалиях, как и с помощью каких ресурсов обеспечивать бесперебойную работу сервисов и реагировать на инциденты.

В качестве практической части организаторы подготовили обзорную серию технологий, которые позволяют обеспечивать максимальный контроль бизнеса над данными и их интерпретацией, а также расскажут об опыте построения эффективных процессов для создания успешных команд в компании RDN Group.

Среди тем, которые будут раскрыты в ходе вебинара:

собственная инфраструктура/хостинг у провайдера (yandex, google, selectel, hetzner, собственный ЦОД);

аутсорс или собственный пул сотрудников: плюсы и минусы;

построение системы мониторинга (zabbix, grafana, prometheus);

масштабирование сервисов (виртуализация, Docker, Kubernetes);

оптимальные стратегии резервирования (план, оценка рисков, затраты);

защита от угроз (антивирус, WAF, аудит, разграничение прав, IDS/IPS);

методологии разработки (Scrum, Agile, Kanban, Classic), и на что влияют;

построение процессов доставки функционала продуктов (CI/CD/CT);

взаимодействие инфраструктурных команд и команд разработки (DevOPS-арбитр).

Спикерами выступят практикующие специалисты и руководство компании:

Дмитрий Россихин, директор RDG Group;

Андрей Коненко, ведущий DevOPS-инженер;

Дарья Горкольцева, DevOPS-инженер.

Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Wes Hicks / Unsplash