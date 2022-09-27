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RDN Group расскажет, как обеспечить максимальный контроль бизнеса над работой с сервисами и DevOPS

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27 сентября компания веб-интегратор, лидер премии Tagline Awards, RDN Group проведет практический вебинар на тему «Инфраструктура и DevOPS реальность 2022: актуальные технологии и снижение рисков». Мероприятие пройдет для технических директоров и менеджмента проектов по цифровым продуктам крупных компаний.

RDN Group расскажет, как обеспечить максимальный контроль бизнеса над работой с сервисами и DevOPS
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Ключевые темы, которые специалисты и руководители поднимут на встрече, связаны в первую очередь с повышением эффективности работы проектов в компаниях: о планировании инфраструктуры сервисов и процессов разработки максимально предсказуемо для бизнеса в современных реалиях, как и с помощью каких ресурсов обеспечивать бесперебойную работу сервисов и реагировать на инциденты.

В качестве практической части организаторы подготовили обзорную серию технологий, которые позволяют обеспечивать максимальный контроль бизнеса над данными и их интерпретацией, а также расскажут об опыте построения эффективных процессов для создания успешных команд в компании RDN Group.

Среди тем, которые будут раскрыты в ходе вебинара:

  • собственная инфраструктура/хостинг у провайдера (yandex, google, selectel, hetzner, собственный ЦОД);
  • аутсорс или собственный пул сотрудников: плюсы и минусы;
  • построение системы мониторинга (zabbix, grafana, prometheus);
  • масштабирование сервисов (виртуализация, Docker, Kubernetes);
  • оптимальные стратегии резервирования (план, оценка рисков, затраты);
  • защита от угроз (антивирус, WAF, аудит, разграничение прав, IDS/IPS);
  • методологии разработки (Scrum, Agile, Kanban, Classic), и на что влияют;
  • построение процессов доставки функционала продуктов (CI/CD/CT);
  • взаимодействие инфраструктурных команд и команд разработки (DevOPS-арбитр).

Спикерами выступят практикующие специалисты и руководство компании: 

  • Дмитрий Россихин, директор RDG Group; 
  • Андрей Коненко, ведущий DevOPS-инженер; 
  • Дарья Горкольцева, DevOPS-инженер.

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Фото на обложке: Wes Hicks / Unsplash

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