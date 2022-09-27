RDN Group расскажет, как обеспечить максимальный контроль бизнеса над работой с сервисами и DevOPS

27 сентября компания веб-интегратор, лидер премии Tagline Awards, RDN Group проведет практический вебинар на тему «Инфраструктура и DevOPS реальность 2022: актуальные технологии и снижение рисков». Мероприятие пройдет для технических директоров и менеджмента проектов по цифровым продуктам крупных компаний.
Ключевые темы, которые специалисты и руководители поднимут на встрече, связаны в первую очередь с повышением эффективности работы проектов в компаниях: о планировании инфраструктуры сервисов и процессов разработки максимально предсказуемо для бизнеса в современных реалиях, как и с помощью каких ресурсов обеспечивать бесперебойную работу сервисов и реагировать на инциденты.
В качестве практической части организаторы подготовили обзорную серию технологий, которые позволяют обеспечивать максимальный контроль бизнеса над данными и их интерпретацией, а также расскажут об опыте построения эффективных процессов для создания успешных команд в компании RDN Group.
Среди тем, которые будут раскрыты в ходе вебинара:
- собственная инфраструктура/хостинг у провайдера (yandex, google, selectel, hetzner, собственный ЦОД);
- аутсорс или собственный пул сотрудников: плюсы и минусы;
- построение системы мониторинга (zabbix, grafana, prometheus);
- масштабирование сервисов (виртуализация, Docker, Kubernetes);
- оптимальные стратегии резервирования (план, оценка рисков, затраты);
- защита от угроз (антивирус, WAF, аудит, разграничение прав, IDS/IPS);
- методологии разработки (Scrum, Agile, Kanban, Classic), и на что влияют;
- построение процессов доставки функционала продуктов (CI/CD/CT);
- взаимодействие инфраструктурных команд и команд разработки (DevOPS-арбитр).
Спикерами выступят практикующие специалисты и руководство компании:
- Дмитрий Россихин, директор RDG Group;
- Андрей Коненко, ведущий DevOPS-инженер;
- Дарья Горкольцева, DevOPS-инженер.
Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Wes Hicks /
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