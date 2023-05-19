«Рейтинг Рунета» представил рейтинги диджитал-подрядчиков

«Рейтинг Рунета» опубликовал 22 новых рейтинга агентств, оказывающих услуги по разработке сайтов, интернет-магазинов, мобильных приложений и корпоративных решений, интеграции и разработке CRM, интернет-маркетингу и рекламе (контекстной и таргетированной), PR, брендингу, SEO, SMM, работе с маркетплейсами и аутстаффингу.

Для построения рейтингов команда проекта использовала методику, учитывающую реальные бизнес-показатели агентств: оборот, число и размер клиентов, средний срок работы с ними и другие. В некоторых рейтингах учитывались и дополнительные метрики — например, награды в отраслевых конкурсах или опыт работы с конкретным инструментом.

Данные для рейтингов агентства предоставляли самостоятельно, а после проверялись. Так, в рейтингах этого года приняли участие 1635 компаний, но лишь 925 из них дошли до финала и стали участниками. Ознакомиться с финалистами можно на сайте.

Следующее обновление рейтингов намечено на весну 2024 года. Принять участие могут все желающие диджитал-агентства. Для этого необходимо внести информацию о себе и своих проектах через личный кабинет CMS Magazine — это можно делать на протяжении года — и следующей весной пройти обязательную проверку внесенных данных.

Важный нюанс: в отличие от рейтингов, которые обновляются только раз в год, внесенная информация будет учитываться в соответствующих каталогах агентств на CMS Magazine уже на следующий день.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock