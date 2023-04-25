70% российских HR-специалистов допускают, что метавселенные скоро заменят работу в офисе

Консалтинговое агентство Jobby совместно с компанией Kometa и RB.RU проанализировало перспективы использования метавселенных в российской HR-сфере. Эксперты провели онлайн-исследование среди HR-специалистов всех уровней и направлений, а также собственников бизнеса. Его результаты были представлены на виртуальном бранче в метавселенной Pixity.

Результаты исследования получились такими:

По мнению более 90% респондентов, метавселенные могут стать эффективным инструментом для решения HR-задач. При этом 86,6% — уверены, что в перспективе двух-трех лет использование метавселенных на российском рынке станет повсеместным, а 68,3% допускают, что виртуальные пространства вскоре заменят работу в офисе.

Только 6,1% респондентов когда-либо взаимодействовали с цифровыми пространствами. Но тем не менее более 54% респондентов заявили, что планируют внедрять этот инструмент в работу в ближайшие один-два года.

Наибольшую перспективу использования метавселенных участники опроса видят в онбординге (52,5%), обучении и развитии персонала (45%), проведении корпоративных мероприятий (35%). В числе других популярных направлений ― трансформация рабочей среды и взаимодействия внутри и между командами, внутренние коммуникации, проведение встреч.

Респонденты, увидевшие потенциал в использовании виртуальных миров, назвали ряд сдерживающих факторов — это:

высокая стоимость;

долгая разработка со стороны IT-специалистов;

необходимость обеспечить сотрудников дополнительным оборудованием (например, VR-очками).

Скептически настроенные опрошенные при этом апеллировали к непониманию инструмента и его функций в целом.

«Исследование подтвердило, что HR-специалисты подвержены мифам о метавселенных. Возможно в силу того, что имеют минимальный опыт в этой сфере. На самом деле их опасения далеко не всегда соответствуют действительности. Проект в метаверсе, как и в офлайне, всегда может быть вписан в рамки определенного бюджета и задач компании», — Ольга Останина, управляющий партнер консалтингового агентства Jobby.

Узнать больше о результатах исследования и его методологии можно по ссылке.

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