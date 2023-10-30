Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Менее 30% жителей России довольны уровнем своего первого образования

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Онлайн-школы Bang Bang Education, XYZ School, MAED, Moscow Digital School, «Психодемия» и Fashion Factory (входят в Ultimate Education) провели совместное исследование и выяснили, что менее 30% жителей России довольны уровнем своего первого образования. Больше всего респонденты недовольны низким уровнем практикоориентированности обучения — так ответили 59,3% россиян, участвовавших в опросе.

Менее 30% жителей России довольны уровнем своего первого образования

Среди студентов всех опрошенных школ в Bang Bang Education — школе дизайна и технологий — наименьшее количество людей, изменивших сферу более трех раз (10,8%). Зато дизайн лидирует по количеству людей, на выбор профессии которых повлияла финансовая составляющая (32%). Для большинства респондентов наиболее важным в процессе обучения является содержательность программы (96%). Также опрошенные реже всего отмечали запуск собственного дела (23%), в сравнении с остальными школами. 

Исследователи пришли к выводу, что для дизайнеров наиболее важны содержательность программы обучения и общение с преподавателями и сокурсниками. Они также часто меняют сферу деятельности, и финансовые соображения играют в этом важную роль. Однако главная мотивация для учебы — желание получить новую профессию.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России появился «зеленый» калькулятор для того, чтобы сделать офисные пространства более экологичными
  2. 2 Россельхозбанк и «Сколково» запускают студенческий агротех-акселератор
  3. 3 Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность
  4. 4 «Точка» проведет масштабную конференцию по ВЭД
  5. 5 VK запустила мини-приложение для изучения финансовой грамотности

ВОЗМОЖНОСТИ

30 октября 2023

Акселератор роста малого бизнеса

31 октября 2023

G8

31 октября 2023

SMOLATHON

Все ВОЗМОЖНОСТИ