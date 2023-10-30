Онлайн-школы Bang Bang Education, XYZ School, MAED, Moscow Digital School, «Психодемия» и Fashion Factory (входят в Ultimate Education) провели совместное исследование и выяснили, что менее 30% жителей России довольны уровнем своего первого образования. Больше всего респонденты недовольны низким уровнем практикоориентированности обучения — так ответили 59,3% россиян, участвовавших в опросе.
Среди студентов всех опрошенных школ в Bang Bang Education — школе дизайна и технологий — наименьшее количество людей, изменивших сферу более трех раз (10,8%). Зато дизайн лидирует по количеству людей, на выбор профессии которых повлияла финансовая составляющая (32%). Для большинства респондентов наиболее важным в процессе обучения является содержательность программы (96%). Также опрошенные реже всего отмечали запуск собственного дела (23%), в сравнении с остальными школами.
Исследователи пришли к выводу, что для дизайнеров наиболее важны содержательность программы обучения и общение с преподавателями и сокурсниками. Они также часто меняют сферу деятельности, и финансовые соображения играют в этом важную роль. Однако главная мотивация для учебы — желание получить новую профессию.
Фото на обложке: fizkes /
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