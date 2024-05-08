Фестиваль «РИФ in the City 2024» пройдет 27–29 мая в Москве

27–29 мая на территории парка «Останкино.Fest» в Москве состоится Российский интернет-форум (РИФ). Мероприятие посвящено 30-летию Рунета и пройдет в формате городского интернет-фестиваля: объединит деловую, образовательную и развлекательную программу для ИТ-компаний, digital-агентств, стартапов и представителей государства и бизнеса.

Откроет «РИФ in the City 2024» панель «Рунету 30: что дальше?», в рамках которой эксперты обсудят вопросы развития отечественных цифровых сервисов и услуг, перспективы экспорта российских ИТ-продуктов, а также дальнейшие пути трансформации отрасли. РАЭК традиционно презентует флагманское аналитическое исследование «Экономика Рунета 2023/2024».

В течение первых двух дней фестиваля будут работать четыре конференционных шатра с профессиональной программой, посвященной экономике данных, искусственному интеллекту, GameDev, экспорту ИТ-продуктов, PR и продвижению и другим актуальным темам.

Последний день форума пройдет на площадке iConText Group, где обсудят усилия государства, бизнеса и пользователей по обеспечению безопасности в сети.

Помимо этого «РИФ in the City 2024» станет площадкой возможностей для стартапов и отдельных специалистов. Так, стартапы смогут представить свою технологию или продукт представителям «Ростелекома» и, возможно, в дальнейшем пропилотироваться или создать совместный продукт с компанией, а также привлечь инвестиции (подать заявку нужно до 19 мая).

А специалисты смогут принять участие в «Карьерной гостиной», в рамках которой пройдут собеседования с HR-специалистами ведущих цифровых компаний. Рекрутеры предварительно отберут анкеты. Участники, прошедшие отбор, смогут посетить РИФ бесплатно, прокачать свои знания и навыки, окунуться в отраслевой нетворкинг, а также построить персональный трек развития карьеры или найти работу мечты.

Для участия в форуме нужна регистрация. Организатор — РАЭК.

Фото на обложке: РАЭК