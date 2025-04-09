15-й Российский форум по управлению интернетом подвел итоги

7 апреля в Москве состоялся 15-й Российский форум по управлению интернетом — RIGF 2025. Форум проходил в гибридном формате: на площадке присутствовали более 300 участников, за ходом мероприятия онлайн следили более 2000 человек. Участники обсудили самые насущные и актуальные вопросы управления интернетом.

Открыл форум директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Он отметил, что RIGF традиционно проходит в день рождения домена .RU, и напомнил, что в 2025 году исполняется 15 лет кириллическому домену .РФ, и этот домен также стал одним из символов Российского форума по управлению интернетом.

Одной из главных тем RIGF 2025 стали вопросы кибербезопасности. На пленарной сессии «Цифровая безопасность Рунета: между суверенитетом и глобальными вызовами» модератор сессии — депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что самым популярным видом мошенничества в России остается фишинг: только в прошлом году Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 тыс. фишинговых сайтов по решениям судов и по требованию Генеральной прокуратуры.

Он отметил, что уже принятые законодательные нормы — не панацея, а лишь первый шаг в большой и сложной работе по борьбе с угрозами в Рунете. «Впереди у нас новые меры по борьбе с дипфейками, дроперами и арендой верифицированных аккаунтов в мессенджерах и цифровых платформах, включая Госуслуги», — добавил Антон Немкин.

Эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, GFCN) Тимофей Ви привел данные из исследования, проведенного ассоциацией. Так, за три месяца 2025 года в России были выявлены 61 уникальный дипфейк и 2,3 тыс. их копий. Это равно 67% от общего количества дипфейков, обнаруженных в 2024 году и в 2,6 раза превышает объем дипфейков, зафиксированный за весь 2023 год.

Исследование также показало главные тенденции создания и распространения фейков. По сравнению с прошлым годом в 2025 году на 11% увеличилось количество недостоверной информации, связанной с социально-экономическими трендами.

Важной темой форума стала подготовка кадров для развития ИТ-отрасли. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что квалифицированные специалисты — ключевой актив любой технологической компании, и они определяют успех проектов, скорость разработки и качество конечного продукта.

Кроме того, на сессиях форума поднимались вопросы международного сотрудничества в области управления интернетом и развития спутникового интернета. Также в рамках RIGF 2025 прошла традиционная церемония вручения награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»), лауреатом которой стал Павел Храмцов — один из старейших деятелей Рунета, стоявший у истоков появления интернета в России, и презентация книги «Международное управление интернетом» под редакцией профессора МГИМО, доктора политических наук Елены Зиновьевой.

В завершение форума куратор спецкурса RIGF для молодежи Анастасия Савельева пригласила всех к участию в очередной летней школе по управлению интернетом, набор в которую стартует в конце мая. Школа пройдет в 2025 году уже в шестой раз. Она организована Координационным центром доменов .RU/.РФ совместно с факультетом международных отношений СПбГУ и является частью глобального движения Schools on Internet Governance (SIG).