Опубликована программа российского форума по управлению интернетом — RIGF 2025

7 апреля в пространстве «Согласие Hall» состоится 15-й российский форум по управлению интернетом — RIGF 2025. В программе — шесть секций, в центре внимания которых будут вопросы безопасности Рунета и его пользователей, развитие спутникового интернета, принципы противодействия цифровой дезинформации, а также международное сотрудничество в новых условиях.

Рабочую программу RIGF 2025 откроет пленарная сессия «Цифровая безопасность Рунета: между суверенитетом и глобальными вызовами», участники которой обсудят новый контур киберугроз и вызовов цифровизации, обеспечение безопасности пользователей, предотвращение злоупотреблений ИИ и поиск баланса между развитием отечественного IT-сектора и взаимодействием с глобальными технологическими компаниями.

Далее форум продолжат церемония вручения награды «За заслуги в сфере интернета» (Virtuti Interneti) и лекция лауреата этого года.

На сессии «Технологии без границ. Механизмы международного сотрудничества» эксперты рассмотрят ключевые возможности, вызовы и барьеры, с которыми сталкиваются российские IT-компании при выходе на глобальный рынок, а также эффективные стратегии работы в условиях жесткой конкуренции.

Обсуждение вопросов международного взаимодействия продолжат на сессии «Глобальный диалог и цифровая повестка», посвященной оценке прогресса, достигнутого за 20 лет после Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.

Также на форуме особое внимание будет уделено вопросам безопасности и устойчивого развития интернет-среды. В ходе сессии «На орбите цифровизации: космический интернет» участники обсудят перспективы развития спутникового интернета в России и его значение для формирования экономики данных. А на сессии «Принципы противодействия цифровой дезинформации» речь пойдет о мерах по борьбе с фейками, поиске баланса между информационной безопасностью и свободой слова, а также о подходах к регулированию, способствующих созданию более безопасной и доверенной онлайн-среды.

Кроме того, на форуме будут представлены молодежные тезисы, отражающие взгляд молодых специалистов на темы дискуссий форума, а также книга «Международное управление Интернетом», подготовленная Координационным центром совместно с кафедрой мировых политических процессов МГИМО.

Подробная программа форума доступна на сайте. Участие бесплатное, необходима регистрация.