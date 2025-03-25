Опубликована программа российского форума по управлению интернетом — RIGF 2025
7 апреля в пространстве «Согласие Hall» состоится 15-й российский форум по управлению интернетом — RIGF 2025. В программе — шесть секций, в центре внимания которых будут вопросы безопасности Рунета и его пользователей, развитие спутникового интернета, принципы противодействия цифровой дезинформации, а также международное сотрудничество в новых условиях.
- Партнеры
Рабочую программу RIGF 2025 откроет пленарная сессия «Цифровая безопасность Рунета: между суверенитетом и глобальными вызовами», участники которой обсудят новый контур киберугроз и вызовов цифровизации, обеспечение безопасности пользователей, предотвращение злоупотреблений ИИ и поиск баланса между развитием отечественного IT-сектора и взаимодействием с глобальными технологическими компаниями.
Далее форум продолжат церемония вручения награды «За заслуги в сфере интернета» (Virtuti Interneti) и лекция лауреата этого года.
На сессии «Технологии без границ. Механизмы международного сотрудничества» эксперты рассмотрят ключевые возможности, вызовы и барьеры, с которыми сталкиваются российские IT-компании при выходе на глобальный рынок, а также эффективные стратегии работы в условиях жесткой конкуренции.
Обсуждение вопросов международного взаимодействия продолжат на сессии «Глобальный диалог и цифровая повестка», посвященной оценке прогресса, достигнутого за 20 лет после Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.
Также на форуме особое внимание будет уделено вопросам безопасности и устойчивого развития интернет-среды. В ходе сессии «На орбите цифровизации: космический интернет» участники обсудят перспективы развития спутникового интернета в России и его значение для формирования экономики данных. А на сессии «Принципы противодействия цифровой дезинформации» речь пойдет о мерах по борьбе с фейками, поиске баланса между информационной безопасностью и свободой слова, а также о подходах к регулированию, способствующих созданию более безопасной и доверенной онлайн-среды.
Кроме того, на форуме будут представлены молодежные тезисы, отражающие взгляд молодых специалистов на темы дискуссий форума, а также книга «Международное управление Интернетом», подготовленная Координационным центром совместно с кафедрой мировых политических процессов МГИМО.
Подробная программа форума доступна на сайте. Участие бесплатное, необходима регистрация.
Фото на обложке: Thomas Jensen /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Регистрация бизнеса: самозанятoсть, ИП или ООО»
- 1 Фестиваль Silver Mercury объявил о старте голосований по двум конкурсным направлениям Голосование продлится до 12 мая 09 апреля 16:32
- 2 15-й Российский форум по управлению интернетом подвел итоги Участники обсудили самые насущные и актуальные вопросы управления интернетом 09 апреля 12:28
- 3 PR News приглашает на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций» Присоединиться можно до 18 апреля включительно 03 апреля 08:50
- 4 Где провести мероприятие: лучшие площадки Москвы и советы по выбору Где и за сколько можно организовать мероприятие в Москве 01 апреля 10:34