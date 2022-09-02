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Открыта регистрация на серию ИБ-конференций Road Show SearchInform

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 20 сентября по 22 ноября 2022 года в 25 городах России и СНГ пройдет серия бесплатных конференций по информационной безопасности Road Show SearchInform, посвященных защите бизнеса в изменившихся условиях.

Road Show SearchInform — это серия практико-ориентированных обучающих мероприятий, которые полезны как ИБ-специалистам, так и руководителям бизнеса. Ежегодно только в России мероприятие собирает порядка четырех тысяч участников.

Открыта регистрация на серию ИБ-конференций Road Show SearchInform
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Тема конференции в этом году: «Безопасность в новых реалиях». Среди тем:

  • актуальные ИБ-тренды. Эксперты расскажут о тенденции уберизации ИБ-защиты, новых способах госрегулирования, ИБ-аутсоринге как возможности закрыть проблему дефицита кадров, государственной поддержке информационной безопасности и росте значения ИБ-культуры;
  • грамотная защита гибридной инфраструктуры. Какова роль облаков в современной ИТ-инфраструктуре, какие возможности они дают и насколько безопасно их использовать;
  • работа ИБ-аутсорсинга: кому подходит услуга, как она работает и что стоит учесть, отдавая безопасность на аутсорс;
  • предотвращение и расследование инцидентов: наглядная пошаговая демонстрация реальных кейсов, разбор громких инцидентов и план действий по защите данных.

Спикерами мероприятия станут эксперты «СёрчИнформ» и ИБ-специалисты ведущих компаний России. 

«Внимание к теме защиты данных велико как никогда. Компаниям сейчас приходится прикладывать максимум усилий, чтобы соответствовать требованиям регуляторов и отражать новый уровень угроз. И это на фоне объективных сложностей: дефицита ИБ-специалистов, необходимости оптимизировать бюджет на закупку оборудования и ПО, требований по импортозамещению. Мы делаем наши конференции максимально практическими, поэтому расскажем о новых возможностях наших решений, послушаем кейсы клиентов, подискутируем о том, как работать в новых условиях», — сказал Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ».

Подробная информация о программе и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Alexander Supertramp / Shutterstock

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