С 20 сентября по 22 ноября 2022 года в 25 городах России и СНГ пройдет серия бесплатных конференций по информационной безопасности Road Show SearchInform, посвященных защите бизнеса в изменившихся условиях.

Road Show SearchInform — это серия практико-ориентированных обучающих мероприятий, которые полезны как ИБ-специалистам, так и руководителям бизнеса. Ежегодно только в России мероприятие собирает порядка четырех тысяч участников.

Открыта регистрация на серию ИБ-конференций Road Show SearchInform