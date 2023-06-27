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На «Российской креативной неделе» обсудят образ будущего креативных индустрий

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 3 по 9 июля в Москве пройдет «Российская креативная неделя». Традиционно форум станет площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов. Участие бесплатное.

На «Российской креативной неделе» обсудят образ будущего креативных индустрий

В рамках деловой программы спикеры обсудят образ будущего креативных индустрий, креативный суверенитет, тренды в предпринимательстве, актуальные запросы рынков. Всего планируется более 100 мероприятий в рамках деловой программы. В этом году на форуме будет выделен отдельный блок, посвященный индустрии медиа и контента.  Участникам будут представлены более 20 секций, организованные ведущими российскими медиа-компаниями.

Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание с участием зам. руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, президента АНО «Креативная экономика», директора «Российской креативной недели» Марины Абрамовой, глав крупнейших российских экосистем, топ-менеджеров медиахолдингов, социологов и философов.

В ИНТЦ «Ломоносов» будут также организованы выставки, презентации креативных проектов, кинопремьеры, предусмотрен образовательный блок для максимального вовлечения в проект молодой аудитории, открытые интервью с лидерами индустрий.

Подробнее о программе и регистрация — на сайте. Там же будет организована онлайн-трансляция мероприятий.

Фото на обложке: Bborriss.67 / Shutterstock

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