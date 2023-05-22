На Дальнем Востоке впервые пройдет «Российская креативная неделя»

25-27 мая 2023 во Владивостоке впервые состоится фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток». Мероприятие соберет предпринимателей, представителей институтов развития, образования, власти, а также крупнейших цифровых экосистем России для построения новых партнерств и развития креативного предпринимательства в регионе.
Программа форума разделена на шесть основных тематических площадок: развитие креативных индустрий, креативное предпринимательство, индустрии контента, развитие территорий и туризм и специальные проекты, которые будут представлены в рамках открытого пространства, а также лекторий предметного дизайна.
Кроме того, в рамках мероприятия запланирована фестивальная часть — это музыкальные площадки, выставки в культурных учреждениях, лектории в городских пространствах, модные показы и гастрономический фестиваль.
Форум соберет более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов: представителей из VK, «Сбера», онлайн-кинотеатра OKKO, онлайн-платформы Premier, МТС StartUp Hub, ГК «Самолет», киностудии имени Горького, «Союзмультфильма», кинокомпании «Амедиа Продакшн», Национального драматического театра России. Такжы выступят спикеры из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, а также Беларуси.
Мероприятие проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Подробнее о программе — на сайте.
Фото на обложке: volkova natalia /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Инсайты на пути развития стартапа: Purrweb проведет онлайн-митап для фаундеров
- 2 Соревнования по ИИ, образовательные интенсивы и научные лекции — на фестивале RuCode
- 3 На онлайн-митапе hh ventures обсудят, как HR-технологии меняют будущее рынка труда
- 4 Бизнес-дискуссии, нетворкинг и призы: «Деловая среда» проведет Неделю предпринимательства
- 5 Как построить клиентоцентричную культуру в компании, обсудят на метод-митапе
ВОЗМОЖНОСТИ
23 мая 2023
24 мая 2023
25 мая 2023