На Дальнем Востоке впервые пройдет «Российская креативная неделя»

25-27 мая 2023 во Владивостоке впервые состоится фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток». Мероприятие соберет предпринимателей, представителей институтов развития, образования, власти, а также крупнейших цифровых экосистем России для построения новых партнерств и развития креативного предпринимательства в регионе.

Программа форума разделена на шесть основных тематических площадок: развитие креативных индустрий, креативное предпринимательство, индустрии контента, развитие территорий и туризм и специальные проекты, которые будут представлены в рамках открытого пространства, а также лекторий предметного дизайна.

Кроме того, в рамках мероприятия запланирована фестивальная часть — это музыкальные площадки, выставки в культурных учреждениях, лектории в городских пространствах, модные показы и гастрономический фестиваль.

Форум соберет более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов: представителей из VK, «Сбера», онлайн-кинотеатра OKKO, онлайн-платформы Premier, МТС StartUp Hub, ГК «Самолет», киностудии имени Горького, «Союзмультфильма», кинокомпании «Амедиа Продакшн», Национального драматического театра России. Такжы выступят спикеры из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, а также Беларуси.

Мероприятие проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Подробнее о программе — на сайте.

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