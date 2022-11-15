МФТИ проведет чемпионат по программированию RuCode 6.0

27 ноября пройдет чемпионат по программированию RuCode 6.0, организованный МФТИ совместно с 16 ведущими вузами страны. Ожидается, что к нему присоединятся более 1,5 тыс. IT-специалистов из 76 регионов РФ и 20 стран мира. Участие бесплатное и не имеет возрастных ограничений.

RuCode 6.0 — отличная возможность улучшить навыки по быстрому написанию чистого кода, а также soft skills в командной работе. Принять участие в чемпионате могут команды до трех человек. Победит тот, кто решит больше всего задач.

«RuCode предлагает всем попробовать свои силы в решении алгоритмических задач по программированию. И неважно, умели ли вы это делать до или нет, у нас есть для вас подходящий уровень», — сказал Алексей Малеев, основатель RuCode, руководитель тренерского штаба сборной РФ по информатике.

«Мы активно поддерживаем соревнования по олимпиадному программированию и машинному обучению, в том числе фестиваль RuCode. Это мероприятие особого формата: помимо самого чемпионата участники могут поучаствовать в образовательных интенсивах по различным направлениям. В финале RuCode собираются сильнейшие специалисты, лучшие из которых продолжают свой путь в крупных IT- компаниях, в том числе в “Яндексе”. Это те ребята, которые будут принимать участие в разработке новых прорывных технологий», — поделился Динар Гумиров, руководитель олимпиадного направления «Яндекса».

Получить больше информации и зарегистрироваться можно на сайте.

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