Как выбрать стратегию развития руководителей своей компании

11 июля «Нетология» проведет онлайн-встречу на тему «Руководитель: вырастить или нанять» . Топ-менеджеры образовательной платформы поделятся своими подходами к обучению и росту менеджеров.

Хороший руководитель — тот, на кого хочется равняться. Он знает, как мотивировать команду, чтобы достигать бизнес-целей компании без стресса и авралов. Но где взять такого лидера: среди своих сотрудников или на стороне? Этот вопрос разберут на открытом занятии образовательной платформы «Нетологии».

Слушатели узнают:

когда важно растить руководителей внутри команды, а когда — нет, и почему;

как правильно оценить потенциал и выбрать будущего управленца из нескольких сотрудников;

с помощью чего можно усилить навыки нового руководителя;

какие методы развития сотрудников актуальны сейчас;

как найти свой подход к разным командам.

Топ-менеджеры «Нетологии» поделятся своими подходами к обучению и росту менеджеров. Среди них:

Марианна Снигирёва, СЕO;

Наталья Мищенко, HRD (CEO-1);

Софья Ратникова, руководитель по развитию b2b-направления (СЕО-2);

Гарри Марковский, руководитель видеопродакшн (СЕО-2).

Во время эфира слушатели смогут задать вопросы спикерам, а после — получить бесплатный доступ к модулю курса по развитию лидеров.

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock