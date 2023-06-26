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Как выбрать стратегию развития руководителей своей компании

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

11 июля «Нетология» проведет онлайн-встречу на тему «Руководитель: вырастить или нанять». Топ-менеджеры образовательной платформы поделятся своими подходами к обучению и росту менеджеров.

Как выбрать стратегию развития руководителей своей компании
Научиться эффективному управлению или прокачать свои навыки можно выбрав курс в каталоге курсов управления.

Хороший руководитель — тот, на кого хочется равняться. Он знает, как мотивировать команду, чтобы достигать бизнес-целей компании без стресса и авралов. Но где взять такого лидера: среди своих сотрудников или на стороне? Этот вопрос разберут на открытом занятии образовательной платформы «Нетологии». 

Слушатели узнают: 

  • когда важно растить руководителей внутри команды, а когда — нет, и почему;
  • как правильно оценить потенциал и выбрать будущего управленца из нескольких сотрудников;
  • с помощью чего можно усилить навыки нового руководителя;
  • какие методы развития сотрудников актуальны сейчас;
  • как найти свой подход к разным командам.

Топ-менеджеры «Нетологии» поделятся своими подходами к обучению и росту менеджеров. Среди них:

  • Марианна Снигирёва, СЕO;
  • Наталья Мищенко, HRD (CEO-1);
  • Софья Ратникова, руководитель по развитию b2b-направления (СЕО-2);
  • Гарри Марковский, руководитель видеопродакшн (СЕО-2).

Во время эфира слушатели смогут задать вопросы спикерам, а после — получить бесплатный доступ к модулю курса по развитию лидеров.

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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