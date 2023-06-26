Как выбрать стратегию развития руководителей своей компании

11 июля «Нетология» проведет онлайн-встречу на тему «Руководитель: вырастить или нанять». Топ-менеджеры образовательной платформы поделятся своими подходами к обучению и росту менеджеров.
Хороший руководитель — тот, на кого хочется равняться. Он знает, как мотивировать команду, чтобы достигать бизнес-целей компании без стресса и авралов. Но где взять такого лидера: среди своих сотрудников или на стороне? Этот вопрос разберут на открытом занятии образовательной платформы «Нетологии».
Слушатели узнают:
- когда важно растить руководителей внутри команды, а когда — нет, и почему;
- как правильно оценить потенциал и выбрать будущего управленца из нескольких сотрудников;
- с помощью чего можно усилить навыки нового руководителя;
- какие методы развития сотрудников актуальны сейчас;
- как найти свой подход к разным командам.
Топ-менеджеры «Нетологии» поделятся своими подходами к обучению и росту менеджеров. Среди них:
- Марианна Снигирёва, СЕO;
- Наталья Мищенко, HRD (CEO-1);
- Софья Ратникова, руководитель по развитию b2b-направления (СЕО-2);
- Гарри Марковский, руководитель видеопродакшн (СЕО-2).
Во время эфира слушатели смогут задать вопросы спикерам, а после — получить бесплатный доступ к модулю курса по развитию лидеров.
Фото на обложке: dotshock /
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