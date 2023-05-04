Российский рынок телерекламы сократился на 9% — исследование

В AdIndex изучили, как уход международных брендов повлиял на российский рынок телерекламы в 2022 году. Один из основных выводов — из-за сворачивания рекламной активности иностранных компаний рынок сократился на 9% в денежном выражении, что значительно ниже прогнозируемых показателей: в марте 2022 года эксперты оценивали возможные потери в 24%.

Потери от ухода FMCG-брендов, ранее доминировавших в сегменте, частично компенсировались бюджетами из сегмента онлайн- и офлайн-торговли, а также инвестициями финансовых брендов и операторов сотовой связи. Так, «Сбер» и «Яндекс» — лидеры топ-пять рекламодателей на российском ТВ в 2021 году — не изменили свои позиции в 2022 году, но немного нарастили рекламные бюджеты на ТВ.

А вместо покинувших пятерку лидеров компаний: Pepsi Co, «Отисифарм» и Nestle — заняли Ozon, «Вкусно — и точка» и ВТБ, которые значительно увеличили вложения в рекламу на телевидении. Особенно существенно вырос рекламный бюджет Ozon — на 103,4%, «Вкусно — и точка» — почти на 50%.

Слайдер: Исследование AdIndex 1

Топ-20 рекламодателей на российском телевидении в 2022 году сильно отличается от аналогичного списка 2021 года. Так, ряд компаний, которые традиционно вкладывались в ТВ-рекламу: Pepsi Co, Nestle, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Ferrero, Mars-Russia, Sanofi Aventis, L'Oreal, GSK Consumer Healthcare — сократили рекламные бюджеты на 60–80% и в результате вышли из двадцатки.

Топ-20 рекламодателей на ТВ в 2021 г.

На их место пришли новые игроки — бренды онлайн- и офлайн-торговли, операторы сотовой связи и фармпроизводители. За исключением Ozon и Avito, показавших динамику свыше 100%, большинство компаний незначительно увеличили рекламные бюджеты. Но даже если бы суммы были более внушительными, это не повлияло бы на общую картину. Тем не менее новый лидеры смогли несколько компенсировать потери от ушедших рекламодателей и смягчить падение рынка.

Топ-20 рекламодателей на ТВ в 2022 г.

Подробнее с исследованием можно ознакомиться здесь.

Фото на обложке: Kaspars Grinvalds / Shutterstock