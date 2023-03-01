В Казани пройдет Российский венчурный форум 2023

16 марта в «Казань Экспо» пройдет Российский венчурный форум. Стартапы, инвесторы и институты развития обсудят новые тренды и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене. Присоединиться к мероприятию можно будет и онлайн.

Ключевая тема форума — «Венчурный рынок — решения для технологического развития». Программа мероприятия состоит из трех тематических блоков:

венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство;

новые рынки;

экосистема и инфраструктура для предпринимательства.

Спикеры расскажут о новых формах трансформации венчура в России, моделях и механизмах взаимодействия, роли государственных корпораций и частных инвесторов в новое время, а также об освоении новых рынков, импортозамещении и технологической независимости страны.

Среди спикеров — эксперты венчурных фондов Moscow Seed Fund, IZBA.vc, «Новая индустрия», венчурные сообщества «Разведка», «Синдикат», Startech, Агентство стратегических инициатив и десятки других.

В рамках форума инвестиционно-венчурный фонд РТ и Евразийский центр инноваций проведут набор на программу акселерации и конкурс «Старт-2». Высокотехнологичные компании представят свои решения, а победители получат до 15 млн рублей инвестиций на развитие своего бизнеса.

Чтобы принять участие в форуме, нужна регистрация до 16 марта на сайте.

Российский венчурный форум проводится в Казани с 2005 года. За все время проведения мероприятия в деловой программе и экспозиции приняли участие более 2400 компаний и 700 стартапов.

РВФ-2023 проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан, организаторы — инвестиционно-венчурный фонд РТ, Ассоциация венчурного инвестирования и Евразийский центр инноваций.

Фото на обложке: Headway / Unsplash