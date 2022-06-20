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Лаборатория SA lab запустила подкаст об архитектуре в цифровую эпоху

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Архитектурная компания из Санкт-Петербурга SA lab запустила подкаст «Дом, который построил код». Его ведущие — искусственный интеллект Седрик и архитектор Алина Черейская — будут рассказывать о технологиях, которые сегодня помогают создавать мир вокруг нас.

Лаборатория SA lab запустила подкаст об архитектуре в цифровую эпоху
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Архитектура — это не только кирпичи. Сегодня можно строить целые города в метавселенной, проектировать здания с помощью алгоритмов и применять нейросети для гармоничного строительства кварталов. SA lab занимается именно этим — создает архитектуру с помощью софтов и преодолевает ограничения физического мира в цифровом пространстве. 

И рассказать о своем опыте и не только компания решила в подкасте «Дом, который построил код». Алина и Седрик будут рассказывать о современных строительных технологиях в коротких и насыщенных выпусках. Они послужат источником вдохновения для технологичных стартапов и менеджеров девелоперских проектах. 

Выпуски выходят каждые две недели по понедельникам. Слушать их можно тут.

SA lab — архитектурная компания из Санкт-Петербурга. Команда проектирует общественные пространства, здания, интерьеры и малые архитектурные формы. Проекты получили признание за прогрессивный и инновационный характер и стали лауреатами российских и международных конкурсов. 

Фото на обложке: nuchao / Shutterstock

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