Лаборатория SA lab запустила подкаст об архитектуре в цифровую эпоху

Архитектурная компания из Санкт-Петербурга SA lab запустила подкаст «Дом, который построил код». Его ведущие — искусственный интеллект Седрик и архитектор Алина Черейская — будут рассказывать о технологиях, которые сегодня помогают создавать мир вокруг нас.
Архитектура — это не только кирпичи. Сегодня можно строить целые города в метавселенной, проектировать здания с помощью алгоритмов и применять нейросети для гармоничного строительства кварталов. SA lab занимается именно этим — создает архитектуру с помощью софтов и преодолевает ограничения физического мира в цифровом пространстве.
И рассказать о своем опыте и не только компания решила в подкасте «Дом, который построил код». Алина и Седрик будут рассказывать о современных строительных технологиях в коротких и насыщенных выпусках. Они послужат источником вдохновения для технологичных стартапов и менеджеров девелоперских проектах.
Выпуски выходят каждые две недели по понедельникам. Слушать их можно тут.
SA lab — архитектурная компания из Санкт-Петербурга. Команда проектирует общественные пространства, здания, интерьеры и малые архитектурные формы. Проекты получили признание за прогрессивный и инновационный характер и стали лауреатами российских и международных конкурсов.
Фото на обложке: nuchao /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стартует прием заявок в акселератор Build UP
- 2 Новая реальность российского проектирования: чем заменить Autodesk?
- 3 Эти ошибки совершают даже опытные специалисты. На что обратить внимание при закупках в сфере строительства?
- 4 Продвижение строительных услуг: гайд по digital-маркетингу с примерами и кейсами
- 5 Интернет вещей на стройке: зачем он нужен и с чего начать
ВОЗМОЖНОСТИ
20 июня 2022
21 июня 2022
21 июня 2022