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Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В апреле 2023 года Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации в рамках проекта «Школа гостеприимства». Заявки принимаются до 25 марта включительно.

Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии
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Участников курса ждут пять треков на выбор:

  • «Стандарты гостеприимства и сервисы гостиничной отрасли» (20 академических часов);
  • «Возможности MICE-индустрии» (20 академических часов);
  • «Принципы, основы и потенциал устойчивого туризма для гостиниц, туроператоров/турагентов» (16 академических часов);
  • «Основы маркетинга и продвижения для гостиниц, туроператоров/турагентов, гидов-экскурсоводов» (20 академических часов);
  • «Основы цифровой трансформации для гостиниц, туроператоров/турагентов, гидов-экскурсоводов» (16 академических часов).

По результатам обучения все участники проекта получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Заявки принимаются до 25 марта включительно, старт обучения — 1 апреля. Регистрация открыта на сайте.

Фото на обложке: Artem Sapegin / Unsplash

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