Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии

В апреле 2023 года Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации в рамках проекта «Школа гостеприимства». Заявки принимаются до 25 марта включительно.
Участников курса ждут пять треков на выбор:
- «Стандарты гостеприимства и сервисы гостиничной отрасли» (20 академических часов);
- «Возможности MICE-индустрии» (20 академических часов);
- «Принципы, основы и потенциал устойчивого туризма для гостиниц, туроператоров/турагентов» (16 академических часов);
- «Основы маркетинга и продвижения для гостиниц, туроператоров/турагентов, гидов-экскурсоводов» (20 академических часов);
- «Основы цифровой трансформации для гостиниц, туроператоров/турагентов, гидов-экскурсоводов» (16 академических часов).
По результатам обучения все участники проекта получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Заявки принимаются до 25 марта включительно, старт обучения — 1 апреля. Регистрация открыта на сайте.
Фото на обложке: Artem Sapegin /
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