Арт-кластер «Таврида» открыл прием заявок в школу предметного дизайна

Арт-кластер «Таврида» приглашает архитекторов, декораторов, дизайнеров, иллюстраторов и современных художников обучиться в арт-школе предметного дизайна. У участников будет возможность пройти стажировку в ведущих архитектурных бюро России и реализовать свои идеи. Участие бесплатное.

24-30 июля 2023 пройдут занятия в арт-школе предметного дизайна. Участники детально познакомятся с современными тенденциями в изобразительном искусстве и получат возможность реализовать свои творческие идеи в различных техниках и жанрах. Мастер-классы и лекции проведут известные художники и кураторы арт-школы.

В качестве итогового проекта участникам школы предстоит разработать зоны внутри российских вокзалов, которые будут повышать заинтересованность путешественников в туристических маршрутах и станут новыми точками притяжения. Лучшая концепция будет реализована в 2023 году на территории одного из железнодорожных вокзалов в Москве.

Чтобы стать участником арт-школы, нужно:

Зарегистрироваться на сайте арт-кластера «Таврида» до 14 июня. Заполнить анкету. Прикрепить творческое задание и видеовизитку. Дождаться результатов рассмотрения заявки в личном кабинете.

Фото на обложке: Chaosamran_Studio / Shutterstock