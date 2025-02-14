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В Москве пройдет форум Self-Made Woman 2025

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Партнеры
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Алина Алещенко

24 апреля в Москве состоится форум Self-Made Woman 2025, посвященный роли женщин в IT-индустрии. Мероприятие объединит предпринимателей, топ-менеджеров и экспертов, работающих в одной из самых динамичных и быстрорастущих сфер экономики.

В Москве пройдет форум Self-Made Woman 2025
  1. Партнеры

Программа форума включает выступления ведущих специалистов, панельные дискуссии и презентации стартапов. Завершит мероприятие премия Self-Made Woman 2025, которая отметит женщин, добившихся значительных успехов в своей профессиональной деятельности.

Среди ключевых тем форума – технологические тренды, цифровая трансформация бизнеса, развитие лидерских качеств, инвестиционные стратегии, а также вопросы личной эффективности и самореализации.

Спикерами форума выступят представители IT-сообщества, бизнеса и HR-индустрии, включая:

  • Надежду Сурову, директора Центра компетенций «Цифровая экономика» и Международного евразийского индустриального фонда, члена Совета по цифровой экономике Совета Федерации;
  • Анну Морину, директора по цифровизации бизнеса, эксперта в поддержке, внедрении, развитии и разработке информационных систем;
  • Александру Линникову, соосновательницу и CEO Startech.Base, Startech.Awards;
  • Анну Иоспа, CEO агентства «АПУМ», амбассадора Pressfeed, Ех-PR-директора СДЭК;
  • Дарью Галь, руководителя отдела подбора персонала «Евразия Консалтинг» и агентства HireHub;
  • и многих других лидеров отрасли.

Форум ориентирован на IT-специалистов, руководителей цифровой трансформации, топ-менеджеров и всех, кто интересуется развитием технологий и их влиянием на бизнес.

Регистрация и подробности — на сайте.

Фото на обложке: pixabay.com

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