На полуфинале HSE FEST 2022 проекты представят свои решения венчурным фондам

29 ноября в рамках форума «Российский промышленник» состоится очный полуфинал фестиваля университетских технологических проектов HSE FEST. На нем выступят 50 команд, с которыми в течение нескольких месяцев приглашенные эксперты и менторы делились знаниями и которым помогали совершенствовать продукты. Вся работа проводилась в рамках акселератора HSE FEST.

Проекты, вышедшие в полуфинал фестиваля, получат возможность продемонстрировать свои решения представителям венчурных фондов ранних стадий и ведущих корпораций, лидерам в области технологического предпринимательства, а также получить инвестиции на дальнейшее развитие и масштабирование проектов.

На завершающем дне помимо полуфинальной презентации проектов также запланировано проведение панельной сессии «Развитие технологического предпринимательства в вузах страны: текущие успехи, актуальные вызовы, новые возможности» и финал HSE FEST.

Ознакомиться с программой можно на сайте.

Организаторы HSE FEST — НИУ «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга и ПАО «Ростелеком» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга (Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле), Технопарка Санкт-Петербурга, Бизнес-инкубатора ВШЭ (HSE Inc), Министерства науки и высшего образования РФ и Агентства стратегических инициатив.

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