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Стартует бесплатная образовательная программа по краудфандингу для социальных предпринимателей

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Краудфандинговая платформа Planeta.ru совместно с Фондом поддержки социальных проектов (ФПСП) организуют бесплатную летнюю образовательную программу «Школу краудфандинга» для социальных предпринимателей Москвы и Московской области. По итогам защиты проектов победители получат дофинансирование идей от ФПСП. 

Стартует бесплатная образовательная программа по краудфандингу для социальных предпринимателей

«Школа краудфандинга» поможет социальным предпринимателем понять, из чего состоит и как работает краудфандинг в теории и на практике. Своим опытом с учениками школы поделятся эксперты платформы и авторы успешных проектов. 

Программа школы включает в себя:

  • открытые лекции;
  • практикум для команд, прошедших предварительный отбор; 
  • индивидуальные консультации по проектам с крауд-продюсерами;
  • публичную защиту черновиков проектов перед экспертной комиссией.

Чтобы попасть в школу, нужно пройти регистрацию до 23 июня и рассказать о своей идее.Подать заявку могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Москве и ведущие деятельность в сфере социального предпринимательства согласно одному или нескольким условиям ч.1 ст.24.1 ФЗ №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Эксперты выберут 10 участников, которые детально проработают свой крауд-проект, получит сертификат о прохождении обучения и возможность запустить проекты на Planeta.ru на специальных льготных условиях. 

Победитель программы получит от ФПСП стартовый взнос в размере 50 тысяч рублей в крауд-кампанию. Также проекты двух выпускников, которые первыми собрали не менее 50% от заявленной финансовой цели, будут дофинансированы фондом на 25 тысяч рублей каждый. Условие дофинансирования связано с критериями успешности проектов на Planeta.ru.

Регистрация и подробное описание программы — на сайте

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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