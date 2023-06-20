Стартует бесплатная образовательная программа по краудфандингу для социальных предпринимателей

Краудфандинговая платформа Planeta.ru совместно с Фондом поддержки социальных проектов (ФПСП) организуют бесплатную летнюю образовательную программу «Школу краудфандинга» для социальных предпринимателей Москвы и Московской области. По итогам защиты проектов победители получат дофинансирование идей от ФПСП.
«Школа краудфандинга» поможет социальным предпринимателем понять, из чего состоит и как работает краудфандинг в теории и на практике. Своим опытом с учениками школы поделятся эксперты платформы и авторы успешных проектов.
Программа школы включает в себя:
- открытые лекции;
- практикум для команд, прошедших предварительный отбор;
- индивидуальные консультации по проектам с крауд-продюсерами;
- публичную защиту черновиков проектов перед экспертной комиссией.
Чтобы попасть в школу, нужно пройти регистрацию до 23 июня и рассказать о своей идее.Подать заявку могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Москве и ведущие деятельность в сфере социального предпринимательства согласно одному или нескольким условиям ч.1 ст.24.1 ФЗ №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Эксперты выберут 10 участников, которые детально проработают свой крауд-проект, получит сертификат о прохождении обучения и возможность запустить проекты на Planeta.ru на специальных льготных условиях.
Победитель программы получит от ФПСП стартовый взнос в размере 50 тысяч рублей в крауд-кампанию. Также проекты двух выпускников, которые первыми собрали не менее 50% от заявленной финансовой цели, будут дофинансированы фондом на 25 тысяч рублей каждый. Условие дофинансирования связано с критериями успешности проектов на Planeta.ru.
Регистрация и подробное описание программы — на сайте.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские импакт-стартапы получат поддержку от фонда «Навстречу переменам»
- 2 Стартапы смогут запитчить проекты заинтересованным инвесторам в рамках ALT Investment Conf 2023
- 3 ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства
- 4 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
- 5 Идет прием заявок на участие в хакатоне Uralsib Hack
ВОЗМОЖНОСТИ
23 июня 2023
23 июня 2023
23 июня 2023