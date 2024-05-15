Как создать иммерсивное шоу с помощью нейросетей

«Внутришоу» — новая площадка на территории «Хлебозавода №9». Здание «Ангар» превратили в центр цифрового искусства — зал размером в 200 кв. метров, где стены и пол выполняют функцию проекционных поверхностей (суммарно 500 кв. метров проекций). Также на площадке есть пространство для проведения выставок цифровых художников.

Екатерина Дегай, основательница центра цифрового искусства «Внутришоу», рассказала о создании философского шоу «Атлантида.AI». Особенность проекта в том, что на всех этапах его производства — от сценария до проработки персонажей — использовались нейросети.

О проекте «Атлантида. AI»

«Атлантида. AI» — шоу-размышление о возможном будущем в эпоху ИИ. Платон описал миф об Атлантиде, как метафору об идеальном устройстве мира. Может ли человечество «уйти на дно», как это случилось с атлантами? В историю, написанную в четвертом веке до н.э., добавлены высказывания современных философов и технопредпринимателей, таких как Юваль Ной Харари, Сэм Альтман, Илон Маск и других.

«Атлантида. AI» — так называется эксперимент, на который соглашается главный герой Капитан — исследователь, ученый, современный Жак Ив Кусто. Ему предстоит 10 дней общения только с искусственным интеллектом Нейрой, у которой есть доступ к его воспоминаниям, фантазиям и мечтам. Капитана сыграл Ян Ильвес, известный по сериалам «Король и Шут» и «Страх над Невой».

Написание сценария

Сценарий писали на основе чата с нейросетью. Начали со списка проблем, с которыми может столкнуться человечество из-за развития искусственного интеллекта: сокращение рабочих мест, дипфейки, мировые конфликты, одиночество... Мы отправляли текстовые запросы и получали ответы. И в этом обмене репликами, в этой как будто бы игре, и рождался сценарий.

В результате переписки с нейросетью пришли к метафоре об Атлантиде, которую в итоге вынесли в название. У Платона атлантов унесли на дно высокомерие и злоупотребление прогрессом. Теоретически в одном из сценариев будущего мы можем также «утонуть», если заиграемся с технологиями.

В шоу есть отсылки не только к Платону, но и к современному философу Ювалю Ной Харари: главный герой вслед за ним сравнивает языковые модели с ядерной бомбой, которую нельзя отменить.

Работа над визуалами

В работе над визуалами — локациями и персонажами — также использовали нейросети: отправляли текстовые запросы, получали статичные картинки, отдельные элементы попадали в шоу. Так, у существующих в природе медуз, черепах и акул появились механические части тела.

Сценарные идеи и визуальные прототипы — два примера, когда сотворчество людей и алгоритмов, действительно, хорошо работает.

Стендап нейросетей

Большим мучением для нас стал эксперимент с шутками: мы пытались написать стендап вместе с нейросетью. Комик Дмитрий Ким согласился проверить шутки в настоящем стендап-клубе, и... никто не смеялся! В результате в сценарии стендап превратился в провал искусственного интеллекта — как это и было в реальной жизни.

Заменят ли нейросети художников

Когда мы начинали работу над шоу, были уверены, что для такого большого зала (у нас стены по 20 метров в длину) невозможно сгенерировать видео полностью с помощью ИИ. Мы использовали статичные изображения нейросетей, но саму анимацию, само видео создали художники — люди. И это месяцы работы команды.

Спустя короткое время автоматическая генерация видео уже не кажется такой нерешаемой задачей. Мы сейчас проводим такие тесты. Представьте, что на входе у вас текстовое описание и визуальные примеры арт-директоров, а на выходе нейросети выдают уже готовое видео. Пусть это будет не полчаса, как в нашем шоу, а одна или две минуты, которые мы сможем интегрировать в наши новые музыкальные или театральные премьеры. Это безумно интересно!

Настолько быстро все меняется. Так быстро, что это может, с одной стороны, пугать, а с другой — вдохновляет. Для талантливых людей в мире с ИИ, как нам кажется, станет еще больше возможностей для творчества, еще больше удобных инструментов.

Фото на обложке: Mia Stendal / Shutterstock

Фото в тексте: «Внутришоу»