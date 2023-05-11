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Стартует онлайн-чемпионат по анализу данных с призовым фондом 1 млн рублей

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

20 мая откроется доступ к задачам онлайн-чемпионата по анализу данных Sibur Challenge 2023. Чтобы принять в нем участие, нужно загрузить решение на платформу AI Today до 7 июня. Шесть команд, представивших лучшие решения, разделят призовой фонд в 1 млн рублей. 

Стартует онлайн-чемпионат по анализу данных с призовым фондом 1 млн рублей
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Принять участие в Sibur Challenge 2023 могут дата-сайентисты и другие digital-специалисты, занимающиеся машинным обучением, индивидуально или в команде. Им предстоит решить две задачи на выбор:

  • «Видеоаналитика» — построить модель для распознавания одной из четырех операций, выполняемых при разгрузке цистерн;
  • «Цифровая лаборатория» — построить модель для прогнозирования количества двух продуктов в зависимости от типа сырья и параметров производственного процесса.

Подробнее с задачами можно ознакомиться на сайте. Готовые решения необходимо загрузить на платформу AI Today до 7 июня. 

Участники Sibur Challenge 2023 получат:

  • прямой доступ к ведущим экспертам индустрии;
  • доступ к широкому нетворкингу единомышленников;
  • возможное приглашение на работу или стажировку;
  • денежный и другие призы. 

Соревнование стартует 20 мая, финал состоится 10 июня. Организаторы — «Сибур Диджитал», AI Community и AI Today. 

Фото на обложке: Alina_Bukhtii / Shutterstock

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