Стартует онлайн-чемпионат по анализу данных с призовым фондом 1 млн рублей

20 мая откроется доступ к задачам онлайн-чемпионата по анализу данных Sibur Challenge 2023. Чтобы принять в нем участие, нужно загрузить решение на платформу AI Today до 7 июня. Шесть команд, представивших лучшие решения, разделят призовой фонд в 1 млн рублей.

Принять участие в Sibur Challenge 2023 могут дата-сайентисты и другие digital-специалисты, занимающиеся машинным обучением, индивидуально или в команде. Им предстоит решить две задачи на выбор:

«Видеоаналитика» — построить модель для распознавания одной из четырех операций, выполняемых при разгрузке цистерн;

«Цифровая лаборатория» — построить модель для прогнозирования количества двух продуктов в зависимости от типа сырья и параметров производственного процесса.

Подробнее с задачами можно ознакомиться на сайте. Готовые решения необходимо загрузить на платформу AI Today до 7 июня.

Участники Sibur Challenge 2023 получат:

прямой доступ к ведущим экспертам индустрии;

доступ к широкому нетворкингу единомышленников;

возможное приглашение на работу или стажировку;

денежный и другие призы.

Соревнование стартует 20 мая, финал состоится 10 июня. Организаторы — «Сибур Диджитал», AI Community и AI Today.

Фото на обложке: Alina_Bukhtii / Shutterstock