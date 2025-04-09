Фестиваль Silver Mercury объявил о старте голосований по двум конкурсным направлениям
3 апреля начинается этап голосования премии в сфере маркетинга и рекламы Silver Mercury. Он пройдет сразу по двум направлениям — SM Retrograde и SM Public Vote. Голосование продлится до 12 мая в онлайн-формате, а победителей наградят 3–6 июня на церемонии SM Awards в клубе «Атмосфера».
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Конкурс SM Public Vote был учрежден в 2019 году и стал ежегодным. Миссия SM Public Vote — признание и награждение наиболее выдающихся кампаний, которые покорили сердца и умы людей. Организаторы премии дают право выбора непосредственно общественности, что нередко идет вразрез с оценками компетентного жюри, поэтому неизменно вызывает резонанс.
SM Retrograde — переосмысление конкурса «Ржавый Меркурий». Обновленный нейминг конкурсного этапа — «Ретроградный Меркурий» — транслирует смену позиционирования: если раньше награду вручали за худшую рекламу, то теперь это синоним самой амбициозной и нестандартной кампании.
В конкурсах SM Public Vote и SM Retrograde принимают участие проекты брендов, номинированные в рамках основной премии Silver Mercury. Среди подавших заявки — «Московский электробус — главный экологичный городской транспорт столицы», бренд-медиа для пиарщиков «Журнал Пиархаба», бренд игрушек для детей «Гуджитсу», «Додо Пицца», мобильное приложение для «АльфаСтрахования», «ОТП Банк», маркет будущего «Сделано в Москве» и другие.
Голосование по обоим конкурсам продлится с 3 апреля по 12 мая включительно на сайте премии. По правилам, возможно проголосовать за неограниченное количество проектов, но только — один раз в сутки.
Победители будут объявлены и награждены на главной церемонии SM Awards, которая пройдет с 3 по 6 июня в клубе «Атмосфера».
Фото на обложке: Jason Leung /
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