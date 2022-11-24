Открыт прием заявок в Softlanding Program для стартапов в области SaaS

Softlanding Program — это бесплатная практическая онлайн-программа для предпринимателей от Vibranium.VC, готовых масштабировать свой бизнес и вывести продукт на рынок США. Стартапы-финалисты получат поддержку экспертов в формировании Product Market Fit для выхода на американский рынок и в привлечении финансирования для дальнейшего роста.
Программа пройдет в течение трех месяцев и включает два ключевых этапа — Bootcamp и Pre-Accelerator. За это время эксперты из США из разных областей дадут полезные инсайты по ключевым процедурам открытия компании за рубежом, расскажут, как стартапам зайти в локальные акселераторы, а также окажут поддержку в формировании пошагового плана релокации в США.
Среди критериев отбора:
- готовый B2B-продукт в области SaaS;
- наличие продаж;
- готовность релоцировать бизнес в США в течение шести месяцев после окончания программы;
- свободное владение английским языком;
- амбиции к увеличению коэффициента рентабельности инвестиций до $100 млн в течение пяти лет.
«Мы поддерживаем фаундеров в расширении географии их стартапов и выходе на быстроразвивающийся рынок США. Благодаря накопленному опыту мы знаем, как правильно выстраивать бизнес: в рамках наших прошлых акселерационных программ мы выступали в качестве наставников для сотен стартапов, помогали формировать маркетинговую стратегию, налаживать бизнес-процессы и расширять портфель клиентов. Наша программа разработана таким образом, чтобы стартапы смогли адаптировать продукт к рынку США и обеспечить ускоренный рост на новом рынке», — сказал Замир Шухо, основатель и управляющий партнер фонда Vibranium.VC.
Подать заявку можно до 30 декабря 2022 года. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Vibranium.VC — это венчурный фонд ранних стадий с фокусом на инвестиции в SaaS-стартапы сегмента B2B. Размер фонда составляет $10 млн, средний объем вложений — $200 тыс. Офис фонда расположен в Кремниевой долине.
Фото на обложке: amgun /
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