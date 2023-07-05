13 июля в московском коворкинге «SOK Рыбаков Тауэр» пройдет конференция SOK AI CONF. Эксперты расскажут, как с пользой использовать искусственный интеллект в работе и для личного развития. Участие бесплатное.

SOK AI CONF: как использовать ИИ с пользой для себя и бизнеса