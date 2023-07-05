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SOK AI CONF: как использовать ИИ с пользой для себя и бизнеса

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

13 июля в московском коворкинге «SOK Рыбаков Тауэр» пройдет конференция SOK AI CONF. Эксперты расскажут, как с пользой использовать искусственный интеллект в работе и для личного развития. Участие бесплатное. 

SOK AI CONF: как использовать ИИ с пользой для себя и бизнеса
Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Спектр задач, которые сегодня можно делегировать ИИ, достаточно широкий. Поэтому бизнес и отдельные специалисты активно внедряют эту технологию в свою работу. Однако есть и те, кто скептически относится к ИИ или вовсе опасается его. На SOK AI CONF расскажут о перспективах развития ИИ и о том, как использовать технологию с пользой для себя и бизнеса.

В программе:

  • ИИ в UX-дизайне и разработке продуктов;
  • ИИ и машинное обучение на службе у бренда;
  • нейросети для образовательного бизнеса и личного развития;
  • автоматизация рутинных процессов в бизнесе любого размера.

Спикеры:

  • Илья Чадин, ex-директор по клиентскому опыту BORK;
  • Александр Белоцерковский, технологический евангелист и архитектор программных систем в VK;
  • Илья Чагин, создатель конференции об инновациях в области образования EdPortal;
  • Александр Терехов, директор по цифровой трансформации SOK. 

Для участия нужна регистрация.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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