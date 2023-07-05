SOK AI CONF: как использовать ИИ с пользой для себя и бизнеса

13 июля в московском коворкинге «SOK Рыбаков Тауэр» пройдет конференция SOK AI CONF. Эксперты расскажут, как с пользой использовать искусственный интеллект в работе и для личного развития. Участие бесплатное.
Спектр задач, которые сегодня можно делегировать ИИ, достаточно широкий. Поэтому бизнес и отдельные специалисты активно внедряют эту технологию в свою работу. Однако есть и те, кто скептически относится к ИИ или вовсе опасается его. На SOK AI CONF расскажут о перспективах развития ИИ и о том, как использовать технологию с пользой для себя и бизнеса.
В программе:
- ИИ в UX-дизайне и разработке продуктов;
- ИИ и машинное обучение на службе у бренда;
- нейросети для образовательного бизнеса и личного развития;
- автоматизация рутинных процессов в бизнесе любого размера.
Спикеры:
- Илья Чадин, ex-директор по клиентскому опыту BORK;
- Александр Белоцерковский, технологический евангелист и архитектор программных систем в VK;
- Илья Чагин, создатель конференции об инновациях в области образования EdPortal;
- Александр Терехов, директор по цифровой трансформации SOK.
Для участия нужна регистрация.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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