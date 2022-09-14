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На бизнес-семинаре SOK TALK обсудят, как проектам вырасти осенью 2022

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

15 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге в коворкинге «SOK Достоевский» пройдет открытый бизнес-семинар в формате public talk на тему «Маркетинг в IT». Спикеры поделятся актуальными знаниями и опытом, а также ответят на вопросы участников.

На бизнес-семинаре SOK TALK обсудят, как проектам вырасти осенью 2022
Сравнивай и выбирай курсы обучения самым востребованным профессиям в интернете в каталоге курсов маркетинга.

Алексей Михайловцев, Head of product Simple Office (системы бронирования рабочих мест и переговорных комнат, компания ЛИИС), расскажет, как с помощью IT-решений выстроить HR-бренд компании. 

Николай Подолян, CEO IT-компании по разработке мобильных приложений PMP_TECH, основатель акселератора IT-стартапов IT MY HUB, поделится успешным кейсом по увеличению прибыли компании после внедрения цифровых сервисов.

Дмитрий Фердман, основатель SMM-агентства LevelUP, руководитель клуба специалистов по трафику в «Высшей Школе Таргета», расскажет, как IT-проекту выстроить стратегию рекламных кампаний во «ВКонтакте» при небольших и крупных бюджетах.

Александр Терехов, руководитель цифровой трансформации сети коворкингов SOK, поделится, как цифровая трансформация помогает компании расти на падающем рынке.

«Команда SOK гарантирует актуальную информацию, полезные инструменты и качественный нетворкинг», — сказали организаторы. 

Чтобы принять участие в семинаре, нужно зарегистрироваться на сайте

SOK — смарт-офисы и коворкинги, предоставляющие резидентам круглосуточный быстрый доступ к офисным пространствам с персональной планировкой, продуманной внутренней инфраструктурой и условиями для развития бизнеса и обмена знаниями.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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