На бизнес-семинаре SOK TALK обсудят, как проектам вырасти осенью 2022

15 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге в коворкинге «SOK Достоевский» пройдет открытый бизнес-семинар в формате public talk на тему «Маркетинг в IT». Спикеры поделятся актуальными знаниями и опытом, а также ответят на вопросы участников.
Алексей Михайловцев, Head of product Simple Office (системы бронирования рабочих мест и переговорных комнат, компания ЛИИС), расскажет, как с помощью IT-решений выстроить HR-бренд компании.
Николай Подолян, CEO IT-компании по разработке мобильных приложений PMP_TECH, основатель акселератора IT-стартапов IT MY HUB, поделится успешным кейсом по увеличению прибыли компании после внедрения цифровых сервисов.
Дмитрий Фердман, основатель SMM-агентства LevelUP, руководитель клуба специалистов по трафику в «Высшей Школе Таргета», расскажет, как IT-проекту выстроить стратегию рекламных кампаний во «ВКонтакте» при небольших и крупных бюджетах.
Александр Терехов, руководитель цифровой трансформации сети коворкингов SOK, поделится, как цифровая трансформация помогает компании расти на падающем рынке.
«Команда SOK гарантирует актуальную информацию, полезные инструменты и качественный нетворкинг», — сказали организаторы.
Чтобы принять участие в семинаре, нужно зарегистрироваться на сайте.
SOK — смарт-офисы и коворкинги, предоставляющие резидентам круглосуточный быстрый доступ к офисным пространствам с персональной планировкой, продуманной внутренней инфраструктурой и условиями для развития бизнеса и обмена знаниями.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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15 сентября 2022
15 сентября 2022
15 сентября 2022