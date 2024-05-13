В Сочи пройдет конференция-кэмп для C-level в IT South HUB 2024

8–12 июня в отеле «Гранд Отель Поляна» пройдет конференция South HUB 2024 — мультиформатное мероприятие в формате кэмпа, посвященное профессиональному развитию управленцев в IT с акцентом на work-life balance. В программе — доклады, воркшопы и активная неформальная часть в одном из самых красивых мест России.
South HUB 2024 проводится в третий раз. В этом году организаторы ожидают около 400 участников.
В качестве спикеров приглашены руководитель e-com-сервисов «Яндекса», гендиректор Lamoda, член правления «Райффайзен Банка», директор по развитию цифровых каналов «Альфа-Банка», генеральный директор «Самолета», технический директор VK и другие топ-менеджеры IТ-компаний.
В неформальной программе — турниры по плаванию, большому теннису, шахматам, волейболу. А также — медитации, утренние пробежки, мастер-классы по биохакингу, развитию памяти, концентрации внимания и хайкинг.
На кэмп можно приехать с семьей: для детей пройдет научно-исследовательская конференция, а близкий человек сможет принять участие в «Клубе вторых половинок».
Организаторы South HUB 2024 — «Альфа-Банк», «МТС», «Сбер», «Самолет», «Яндекс Go», Avito.Tech, Yandex Cloud и VK. Подробная программа и билеты — на сайте.
Фото на обложке: saiko3p /
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