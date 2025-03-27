В Сочи пройдет кэмп-конференция South HUB для руководителей в IT-индустрии
С 11 по 15 июня в Сочи, на курорте Красная Поляна, состоится четвертая кэмп-конференция South HUB для руководителей высшего звена в IT. Мероприятие пройдет в формате совмещения образовательной программы, нетворкинга и активного отдыха.
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В этом году организаторы расширили программу: запланированы лекции, воркшопы, панельные дискуссии и круглые столы. За образовательную программу конференции в этом году отвечают ведущие эксперты IT-индустрии: Александр Айваз (CDO, «Лемана Тех»), Алексей Авдей (CPO, «Сбербанк»), Коноплев Владимир (CTO, T-Business), Елена Кунакова (Director of Product, MSN Microsoft AI), Андрей Макеев (CEO и основатель Gros.farm, основатель Flowwow), Дмитрий Секретов (CTO, Positive Technologies), Кевин Ханда (CPTO, Uzum).
Особенность South HUB — акцент на нетворкинг и work-life balance. Участники смогут не только обсудить тренды отрасли, но и поучаствовать в спортивных активностях: хайкинге, пробежках, йоге и командных соревнованиях. Кроме того, предусмотрена семейная программа для супругов и детей.
В 2024 году конференция собрала более 450 C-Level-специалистов и способствовала заключению новых сделок.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке предоставлено South HUB
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