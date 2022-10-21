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Идет прием заявок в онлайн-хакатон Sovcombank Team Challenge 2022

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 18 по 23 ноября 2022 пройдет онлайн-соревнование Sovcombank Team Challenge 2022 от «Совкомбанка» и «Сколково» для разработчиков, продакт-менеджеров, дизайнеров, аналитиков и DevOps-специалистов. Призовой фонд — 800 тыс. рублей. 

Идет прием заявок в онлайн-хакатон Sovcombank Team Challenge 2022

Задача соревнования — разработать приложения для проведения операций на финансовом рынке.

Мероприятие будет состоять из нескольких этапов:

  • до 13 ноября — прием заявок для участия в хакатоне;
  • 8 ноября — Q&A-сессия в онлайн-формате, на которой организаторы подробно расскажут о задаче и ответят на вопросы;
  • 19-20 ноября — основной этап хакатона, серия чекпоинтов с экспертами;
  • 23 ноября закрытие хакатона и награждение победителей.

Принять участие могут как индивидуальные участники, так и сформированные команды. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Mohammad Rahmani / Unsplash

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