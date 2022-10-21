С 18 по 23 ноября 2022 пройдет онлайн-соревнование Sovcombank Team Challenge 2022 от «Совкомбанка» и «Сколково» для разработчиков, продакт-менеджеров, дизайнеров, аналитиков и DevOps-специалистов. Призовой фонд — 800 тыс. рублей.

Идет прием заявок в онлайн-хакатон Sovcombank Team Challenge 2022