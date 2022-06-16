Идет прием заявок в акселератор «Создавай.Таврида»

Акселератор «Создавай.Таврида» — это возможность попробовать себя в роли предпринимателя и запустить свой первый проект в сфере креативных индустрий. Принять участие в программе могут совершеннолетние граждане РФ в возрасте до 35 лет.

Участников акселератора ждет образовательная программа в онлайн- и офлайн-формате, в ходе которой будущие предприниматели получат:

помощь в проработке идей;

прокачку компетенций;

собственную команду, которая сможет реализовать финансово устойчивые проекты в сфере культуры и искусств;

сопровождение профессиональными модераторами;

помощь в подготовке к защите по грантовым конкурсам и перед инвесторами.

К участию приглашают молодых деятелей в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, представителей творческих объединений, учреждений культуры, некоммерческих и коммерческих организаций, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, активных деятелей сферы молодежной политики и культуры, победителей и участников грантовых конкурсов в возрасте от 18 до 35 лет.

Узнать больше о программе и подать заявку на участие можно на сайте. Прием заявок открыт до 19 июня 2022 года.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой акселератора