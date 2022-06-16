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Идет прием заявок в акселератор «Создавай.Таврида»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Акселератор «Создавай.Таврида» — это возможность попробовать себя в роли предпринимателя и запустить свой первый проект в сфере креативных индустрий. Принять участие в программе могут совершеннолетние граждане РФ в возрасте до 35 лет. 

Идет прием заявок в акселератор «Создавай.Таврида»

Участников акселератора ждет образовательная программа в онлайн- и офлайн-формате, в ходе которой будущие предприниматели получат: 

  • помощь в проработке идей;
  • прокачку компетенций;
  • собственную команду, которая сможет реализовать финансово устойчивые проекты в сфере культуры и искусств;
  • сопровождение профессиональными модераторами;
  • помощь в подготовке к защите по грантовым конкурсам и перед инвесторами.

К участию приглашают молодых деятелей в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, представителей творческих объединений, учреждений культуры, некоммерческих и коммерческих организаций, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, активных деятелей сферы молодежной политики и культуры, победителей и участников грантовых конкурсов в возрасте от 18 до 35 лет.

Узнать больше о программе и подать заявку на участие можно на сайте. Прием заявок открыт до 19 июня 2022 года.  

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой акселератора

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

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