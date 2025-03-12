В Ульяновске пройдет крупнейшая региональная IT-конференция «Стачка»

18–19 апреля 2025 года в УлГПУ состоится ежегодная IT-конференция «Стачка». Мероприятие соберет разработчиков, маркетологов, дизайнеров, руководителей и собственников IT-компаний, HR — всего более двух тысяч специалистов. Для участия нужна регистрация.

В программе «Стачки» — более 250 докладов, 45 секций по четырем основным направлениям: «Разработка», «Управление», «Digital-маркетинг», «Дизайн и контент», а также нетворкинг-зоны, мастер-классы, экспертная зона, мастермайнды и громкое афтепати.

За два дня конференции участники получат информацию обо всех этапах создания IT-продукта — от зарождения идеи, реализации и ресурсообеспечения до продаж и маркетинга.

«Стачка» проходит с 2012 года. Ежегодно она собирает для обмена знаниями и общения более трех тысяч IT-специалистов, 60% которых работают в отрасли больше пяти лет. В 2025 году конференция пройдет дважды: 18–19 апреля — традиционно в Ульяновске, 2–3 октября — в Санкт-Петербурге.

Подробности о программе, спикерах и билеты — на сайте.