Стартовал прием заявок в акселератор MUIV.LAB

Программа MUIV.LAB проводится Московским университетом им.С.Ю. Витте. Участники получат помощь в развитии проектов от опытных менторов, примут участие в экспертных сессиях и образовательных воркшопах по технологическому предпринимательству, а главное — получат шанс привлечь инвестиции в свои стартапы.
Программа нацелена на студенческие проекты и стартапы на начальной стадии в технологической сфере из любых городов и вузов. Если своего проекта пока нет, участникам помогут проработать идею и найти команду. Также есть возможность стать вольным слушателем: получить доступ к образовательной программе акселератора.
Акселерационная программа разделена на два трека: IT- и биомедицинские технологии. На каждый трек будет отобрано по 70 стартапов следующих направлений:
- технологии хранения и анализа больших данных;
- искусственный интеллект;
- технологии распределенных реестров;
- технологии управления свойствами биологических объектов;
- нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей;
- технологии машинного обучения и когнитивные технологии;
- технологии моделирования и разработки материалов с заданными свойствами;
- молекулярная инженерия в науках о жизни;
- бионическая инженерия в медицине.
Подать заявку в акселератор MUIV.LAB можно до 23 октября по ссылке. Программа стартует 31 октября и продлится пять недель. Можно принять участие онлайн.
Программа проходит в партнерстве с широко известной на венчурном рынке компанией Startech.vc, факультетом вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ФКУ «Государственные технологии» и др.
Фото на обложке: wichayada suwanachun /
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