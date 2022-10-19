Стартовал прием заявок в акселератор MUIV.LAB

Программа MUIV.LAB проводится Московским университетом им.С.Ю. Витте. Участники получат помощь в развитии проектов от опытных менторов, примут участие в экспертных сессиях и образовательных воркшопах по технологическому предпринимательству, а главное — получат шанс привлечь инвестиции в свои стартапы.

Программа нацелена на студенческие проекты и стартапы на начальной стадии в технологической сфере из любых городов и вузов. Если своего проекта пока нет, участникам помогут проработать идею и найти команду. Также есть возможность стать вольным слушателем: получить доступ к образовательной программе акселератора.

Акселерационная программа разделена на два трека: IT- и биомедицинские технологии. На каждый трек будет отобрано по 70 стартапов следующих направлений:

технологии хранения и анализа больших данных;

искусственный интеллект;

технологии распределенных реестров;

технологии управления свойствами биологических объектов;

нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей;

технологии машинного обучения и когнитивные технологии;

технологии моделирования и разработки материалов с заданными свойствами;

молекулярная инженерия в науках о жизни;

бионическая инженерия в медицине.

Подать заявку в акселератор MUIV.LAB можно до 23 октября по ссылке. Программа стартует 31 октября и продлится пять недель. Можно принять участие онлайн.

Программа проходит в партнерстве с широко известной на венчурном рынке компанией Startech.vc, факультетом вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ФКУ «Государственные технологии» и др.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock