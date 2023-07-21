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Как развивалась российская стартап-индустрия в последнее десятилетие: новый выпуск подкаста «Стартап-секреты»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Стартап-секреты» — подкаст, в котором стартап-обозреватель и создатель российского Product Hunt Дмитрий Беговатов берет интервью у IT-предпринимателей, инвесторов и экспертов венчурного рынка. В новом выпуске ведущий поговорил с директором «Акселератора ФРИИ» и партнером фонда ФРИИ Дмитрием Калаевым о развитии стартап-отрасли в России за последние 10 лет. 

Как развивалась российская стартап-индустрия в последнее десятилетие: новый выпуск подкаста «Стартап-секреты»
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В 2023 году «Акселератор ФРИИ» отмечает десятилетний юбилей. За это время более полутора тысяч стартап-команд прошли программы ФРИИ. Сам акселератор удостоился нескольких наград и попал в рейтинги как самый эффективный в мире и самый активный венчурный игрок на ранних стадиях. Все это время Дмитрий Калаев был у руля и принимал участие в развитии стартапов в России.

В подкасте Дмитрий рассказал:

  • как появился акселератор и венчурный фонд ФРИИ;
  • кто привез термин CustDev в Россию;
  • как изменились основатели стартапов за прошедшие 10 лет;
  • почему ФРИИ сейчас фокусируется на доведении компаний до IPO;
  • как гранты влияют на развитие венчура и стартапов в России;
  • есть ли перспективы у «российского Product Hunt» для стартапов ранних стадий;  
  • в чем главный секрет успеха для команд.

Послушать выпуск можно на сайте.

Фото на обложке: KLProduction / Shutterstock

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