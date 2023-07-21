Как развивалась российская стартап-индустрия в последнее десятилетие: новый выпуск подкаста «Стартап-секреты»

«Стартап-секреты» — подкаст, в котором стартап-обозреватель и создатель российского Product Hunt Дмитрий Беговатов берет интервью у IT-предпринимателей, инвесторов и экспертов венчурного рынка. В новом выпуске ведущий поговорил с директором «Акселератора ФРИИ» и партнером фонда ФРИИ Дмитрием Калаевым о развитии стартап-отрасли в России за последние 10 лет.
В 2023 году «Акселератор ФРИИ» отмечает десятилетний юбилей. За это время более полутора тысяч стартап-команд прошли программы ФРИИ. Сам акселератор удостоился нескольких наград и попал в рейтинги как самый эффективный в мире и самый активный венчурный игрок на ранних стадиях. Все это время Дмитрий Калаев был у руля и принимал участие в развитии стартапов в России.
В подкасте Дмитрий рассказал:
- как появился акселератор и венчурный фонд ФРИИ;
- кто привез термин CustDev в Россию;
- как изменились основатели стартапов за прошедшие 10 лет;
- почему ФРИИ сейчас фокусируется на доведении компаний до IPO;
- как гранты влияют на развитие венчура и стартапов в России;
- есть ли перспективы у «российского Product Hunt» для стартапов ранних стадий;
- в чем главный секрет успеха для команд.
Послушать выпуск можно на сайте.
Фото на обложке: KLProduction /
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