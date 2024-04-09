Открыта регистрация на премию для технологических проектов Startech.Awards

Платформа Startech.Base объявила о старте премии Startech.Awards. Она присуждается за лучшие технологические решения в разных отраслях. Участие в премии — это возможность для предпринимателей продвинуть свой проект, привлечь внимание инвесторов и корпораций. Подать заявку можно до 1 июня, победителей объявят 13 сентября в Москве.

Цель Startech.Awards — поддержать российские технологические решения. Премия проводится при поддержке платформы Startech.Base. Среди партнеров номинаций — ведущие в своих сферах компании. Так, «Лучший HR-проект» будет выбирать hh.ru совместно с ГК «Б1», «Лучший проект в сфере образования» и «Лучший студенческий проект» — ГК «Просвещение» и МГИМО. Всего заявлено 20 номинаций.

Эксперты оценят идеи проектов, бизнес-модель, состав команды, наличие клиентов, инновационный потенциал продукта и конкурентоспособность на рынке. Финалисты получат возможность продвинуть свои проекты, а также привлечь внимание инвесторов, профильных фондов и корпораций.

Завершится премия 13 сентября. Финал состоится в ВЭБ Центре в Москве. В рамках мероприятия пройдут питчи финалистов, выступления лидеров рынка, награждение победителей и музыкальные выступления. Также у всех участников будет возможность для общения и нетворкинга.

Для участия в премии предпринимателям необходимо заполнить заявку. Сейчас регистрация открыта на первые пять направлений, номинации будут пополняться. Участие для компаний бесплатное, а зрителям необходимо приобрести билет.

Фото на обложке: ValentynaK / Shutterstock