Завершается прием заявок на премию Startech.Awards

1 июля 2024 года заканчивается прием заявок на премию Startech.Awards, направленную на поддержку и продвижение технологических компаний. Победителей в каждой из 15 номинаций объявят 13 сентября в «ВЭБ Центре». Участие для стартапов бесплатное.

В этом году премия представляет широкий спектр номинаций, каждая из которых отражает тенденции российской технологической сферы. «Лучший проект в сфере образования» будет выбирать ГК «Просвещение»,«Лучший проект в Индустрии 4.0» — НАТТ (Национальная ассоциация трансфера технологий), а «Лучший студенческий проект» — МГИМО и МУ им. С.Ю. Витте.

«Норникель» выступит партнером в номинациях «Лучший проект в сфере кибербезопасности» и «Лучший проект в горной и металлургической промышленности», Media Direction Group — в номинации «Лучший проект в сфере маркетинга и рекламы», а «Лучший HR-проект» будут выбирать hh.ru совместно с группой компаний «Б1».

Подать заявки также можно в таких направлениях, как банковская сфера, путешествия, женское и социальное предпринимательство, бизнес-процессы, ритейл и маркетплейсы, пищевая и агропромышленность, индустрия развлечений и другие. Каналы «Русский венчур», «Продукторий Владимира Меркушева», Karpova.Ventures и их основатели станут партнерами номинации «Приз симпатий лидеров мнений».

Ведущие специалисты рынка и представители корпораций-партнеров выступят в качестве экспертов Startech.Awards. Прежде всего они будут оценивать бизнес-модель проекта, идею, состав команды, инновационный потенциал продукта, конкурентоспособность и наличие клиентов.

Церемония награждения Startech.Awards предоставит возможность для нетворкинга и обмена деловыми контактами. На мероприятии 13 сентября состоится объявление победителей и призеров в каждой из номинаций, выступления лидеров рынка, а также питчи финалистов.

Премия проводится при поддержке платформы для поиска и размещения технологических решений Startech.Base. Подробности, регистрация и билеты — на сайте.

Фото на обложке: Israel Andrade / Shutterstock