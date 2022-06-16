Startech.vc проведет бизнес-завтрак для предпринимателей

22 июня в 10:00 в «Доме культур» на Сретенке пройдет бизнес-завтрак из серии Breakfast deal от акселератора Startech.vc. Тема встречи — глобальные стартапы победителей рейтинга «Forbes 30 до 30».

На встрече обсудят акселераторы, поиск и развитие команды, маркетинг и рейтинг «Forbes 30 до 30».

Среди гостей:

Александр Желтов — основатель стартапа Educate.Online, победитель в категории «Предприниматели» рейтинга «Forbes 30 до 30» 2022;

Ксения Прока — соосновательница шерингового сервиса My Device, победительница в категории «Предприниматели» рейтинга «Forbes 30 до 30» 2022 года.

Модерировать встречу будет Анастасия Карпова — заместитель главного редактора Forbes Russia, руководитель проекта «Forbes 30 до 30».

Приобрести билет на завтрак можно на сайте. В стоимость входит депозит на заказ завтрака в размере 1 тыс. рублей.

Фото на обложке: Fotyma / Shutterstock