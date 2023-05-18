Инсайты на пути развития стартапа: Purrweb проведет онлайн-митап для фаундеров

23 мая IT-компания Purrweb проведет онлайн-митап для фаундеров стартапов и всех, кто хочет запустить бизнес. Гости встречи — Иван Мараховка, основатель таск-менеджера WEEEK, и Никита Николаев, кофаундер AI-платформы для анализа медицинских изображений «Цельс». Они поделятся опытом запуска и развития стартапа, а также ответят на вопросы слушателей.
Первым на Purrweb StartUp Meetup выступит Иван Мараховка, фаундер WEEEK — платформы для совместной работы над проектами и задачами. Он расскажет, как команда трансформировала пет-проект в продукт, которым сейчас пользуются «Золотое Яблоко», «Кинопоиск», VK, «Лента», Blueprint и другие известные бренды.
Команда прошла акселераторы Sber500, Startech VC, ФРИИ, StartHub Moscow, и Иван также поделится этим опытом.
«Цельс» — AI-платформа для анализа медицинских изображений. Решение «Цельс маммография» победило в номинации «Искусственный интеллект» Национального конкурса «ПРОФ-IT. Инновация».
Суммарно решения «Цельс» уже обработали на практике более двух миллионов исследований в Москве и регионах РФ. Компания имеет регистрационное удостоверение медицинского изделия и зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения. Выручка стартапа за 2022 год составила 116 млн рублей.
Кофаундер и CMO «Цельс» Никита Николаев расскажет, как развивать стартап на несформированном рынке и продавать в B2G-сегменте.
Purrweb StartUp Meetup пройдет в Zoom. Участие бесплатное, нужна регистрация. Все участники встречи получат в подарок две электронные книги по управлению бизнесом и личностному развитию от издательства «МИФ».
Фото на обложке: Dikushin Dmitry /
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