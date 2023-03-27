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В Пермь идет Startup Tour 2023

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7 апреля в Перми пройдет Startup Tour 2023 — ежегодное мероприятие Фонда «Сколково», направленное на поддержку технологического предпринимательства в регионах и вовлечение их в инновационную экосистему страны и мира. Победители конкурса разделят призовой фонд в размере 300 тысяч рублей. Подать заявку можно до 28 марта.

В Пермь идет Startup Tour 2023

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

В Startup Tour могут принять участие:

  • технологические предприниматели;
  • инвесторы и бизнес-ангелы;
  • представители корпораций и региональных органов власти;
  • магистранты, аспиранты, студенты, молодые ученые;
  • представители инновационной инфраструктуры, сферы науки и образования.

В программе:

  • конкурс стартапов по направлениям «Информационные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «Индустриальные и энергетические технологии»;
  • менторские сессии для полуфиналистов;
  • менторская панель в день мероприятия, доступная всем желающим, независимо от участия в конкурсе — нужна отдельная регистрация до 7 апреля;
  • панельная дискуссия с участием представителей региональной власти и целый ряд сессий, посвященных креативной индустрии;
  • нетворкинг — через раздел сайта «Участники» можно отправить личное сообщение любому из них и договориться о встрече;
  • онлайн-выставка технологических проектов Startup Tour — чтобы принять участие в выставке, нужно в личном кабинете поставить галочку «Хочу подать заявку на участие в онлайн-выставке» и в разделе «Выставка» заполнить анкету о проекте и дождаться подтверждения от организационного комитета.

Призовой фонд конкурса — 300 тысяч рублей, победители также получат билет на конференцию для технологических предпринимателей Startup Village 2023. Кроме того, объявлен специальный приз — 400 тысяч рублей от Yandex.Cloud для одного из стартапов направления «Информационные технологии».

Соорганизаторы Startup Tour 2023 CreativeTECH в Перми — Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Агентство инвестиционного развития», технопарк Morion Digital, креативное агентство GS Team.

Фото на обложке: Proxyclick Visitor Management System / Unsplash

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