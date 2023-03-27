7 апреля в Перми пройдет Startup Tour 2023 — ежегодное мероприятие Фонда «Сколково», направленное на поддержку технологического предпринимательства в регионах и вовлечение их в инновационную экосистему страны и мира. Победители конкурса разделят призовой фонд в размере 300 тысяч рублей. Подать заявку можно до 28 марта.

В Пермь идет Startup Tour 2023