Открыт прием заявок в студенческий агротех-акселератор

С 7 декабря 2022 по 7 февраля 2023 года студенты, аспиранты и научные сотрудники российских вузов смогут протестировать свои идеи и запустить собственный агротех-стартап в акселераторе при поддержке «Россельхозбанка», ФРИИ и российского общества «Знание». Участие бесплатное.
Принять участие в акселераторе смогут студенты старших курсов бакалавриата, специалитета или магистратуры, а также аспиранты и молодые ученые, у которых есть инновационные решения для развития технологий и сервисов на платформах экосистемы «Свое» от РСХБ или идеи по запуску своего агротехнологического стартапа. В акселератор могут пройти также участники, которые обладают высокими компетенциями и мотивированы на работу в агросекторе.
Избранные IT-решения будут внедрены в инфраструктуру банка для улучшения пользовательского опыта клиентов экосистемы «Свое». А самые талантливые участники акселератора смогут:
- присоединиться к продуктовым командам «Россельхозбанка»;
- устроиться на оплачиваемую стажировку;
- получить стипендию.
Кроме того, в финале программы участники выступят на презентационной сессии, где расскажут о своих идеях и достижениях потенциальным инвесторам и представителям фондов, что поможет привлечь инвестиции в дальнейшее развитие их проекта.
«Студенческий агротех-акселератор — это комплексная программа для молодых инноваторов. Мы хотим дать возможность талантам развивать свои идеи и помогать нам в цифровой трансформации агросектора, каждый здесь найдет подходящее для себя направление», — отметила директор центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка» Елена Батурова.
«Сегодня сельское хозяйство — это отрасль “голодная” до инноваций. При этом отрасль сложная и специфическая. Студенческий агротех-акселератор — это отличная возможность вывести свою идею на рынок. Пройти путь от идеи до готового продукта вместе с РСХБ, экспертами и методологией ФРИИ будет гораздо проще, чем одному», — подчеркнул директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.
Подать заявку можно до 28 ноября на сайте.
Фото на обложке: Stockbusters /
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