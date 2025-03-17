Tech Week 2025: в Москве пройдет конференция по ИИ и технологиям в бизнесе
С 26 по 28 мая в московском кластере «Ломоносов» пройдет трехдневная конференция и выставка Tech Week 2025, посвященная искусственному интеллекту и технологиям в бизнесе. Мероприятие соберет более 3000 участников, включая предпринимателей, руководителей, инвесторов и специалистов.
- Партнеры
Среди спикеров конференции:
- Ренат Батыров, серийный предприниматель, основатель 100captains, экс-СЕО Сколково Технопарк;
- Дмитрий Уфаев, партнер и директор по развитию XELARI;
- Гарретт Мартин Джонстон, СЕО и основатель Epiphany, Purpose-As-A-Service;
- Михаил Федоренко, основатель бизнес-школы «Академия Михаила Федоренко», государственный советник второго класса;
- Семен Теняев, основатель TenChat, глава группы компаний ВБЦ.
Программа конференции включает 9 тематических потоков, охватывающих ключевые направления технологического развития. На главной сцене выступят топ-менеджеры и руководители компаний, которые расскажут о стратегиях сохранения конкурентоспособности в 2025 году. Помимо этого, спикеры других потоков осветят темы нейросетей в маркетинге, промышленность и робототехнику, искусственный интеллект, финтех, а также цифровизацию и инновации в бизнесе.
На концференции будут также работать специальные форматы: консультации с экспертами, практические занятия, мастермайнд, нетворкинг и неформальное общение.
Ежегодно мероприятие собирает в одном месте представителей бизнес-сообщества России: предпринимателей, руководителей, директоров, инвесторов и профильных специалистов. Организатором выставки выступает Корпорация «Синергия».
Фото на обложке: pixabay.com
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