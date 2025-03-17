С 26 по 28 мая в московском кластере «Ломоносов» пройдет трехдневная конференция и выставка Tech Week 2025, посвященная искусственному интеллекту и технологиям в бизнесе. Мероприятие соберет более 3000 участников, включая предпринимателей, руководителей, инвесторов и специалистов.

Tech Week 2025: в Москве пройдет конференция по ИИ и технологиям в бизнесе

https://rb.ru/partners/tech-week-2025/

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